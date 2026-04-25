Αλλαγές στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών φέρνει ο νέος σεισμικός χάρτης του ΑΠΘ

Ο νέος Σεισμικός Χάρτης της Ελλάδας, που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ευθυγραμμισμένες με τον αναθεωρημένο Ευρωκώδικα 8. Οι νέες προδιαγραφές είναι αυστηρότερες και στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, με βασική αρχή την αποφυγή κατάρρευσης κτιρίων, καθώς η πλήρης εξάλειψη ζημιών θεωρείται ανέφικτη.



Η πρόταση, υπό τον καθηγητή Κυριαζή Πιτιλάκη, έχει ήδη κατατεθεί στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης. Κεντρική αλλαγή αποτελεί η μετάβαση από τρεις σε πέντε σεισμικές ζώνες, επιτρέποντας πιο ακριβή αποτύπωση της σεισμικής επικινδυνότητας και λαμβάνοντας υπόψη και την πληθυσμιακή κατανομή.

ΑΠΘ-ΑΠΕ ΜΠΕ





Ο νέος χάρτης βασίζεται στο ευρωπαϊκό μοντέλο ESHM20, το οποίο ενσωματώνει σύγχρονα δεδομένα από περισσότερους από 55.000 σεισμούς. Παράλληλα, αλλάζει η μεθοδολογία σχεδιασμού: αντί της αποκλειστικής χρήσης της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, εισάγονται φασματικές τιμές που περιγράφουν καλύτερα τη σεισμική συμπεριφορά. Οι τιμές επιτάχυνσης κυμαίνονται από 0,13g έως 0,37g, ανάλογα με τη ζώνη.

Σημαντικές γεωγραφικές ανακατατάξεις περιλαμβάνουν την ένταξη του Κορινθιακού κόλπου και της Δυτικής Πελοποννήσου στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, καθώς και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης. Η Αττική χωρίζεται σε τρεις ζώνες λόγω έντονων διαφοροποιήσεων στη σεισμικότητα.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα υφιστάμενα κτίρια, το 80%-90% των οποίων έχει κατασκευαστεί με παλαιότερους ή ανύπαρκτους κανονισμούς. Η ανάγκη ελέγχου και ενίσχυσής τους θεωρείται κρίσιμη αλλά σύνθετη.

Σε οικονομικό επίπεδο, εκτιμάται ότι το 80% των κτιρίων θα υποστεί μικρές ή ασήμαντες ζημιές σε έναν σεισμό σχεδιασμού, ενώ περίπου 4% σοβαρές. Το συνολικό κόστος επισκευών υπολογίζεται στα 108 δισ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό, αλλά θεωρείται διαχειρίσιμο. Ο νέος χάρτης κρίνεται επιστημονικά τεκμηριωμένος και απαραίτητος για τη βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας στη χώρα.