Θεσσαλονίκη: 244 μέλη του ΑΠΘ ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου

Οι λίστες των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως «World’s Top 2% Scientists Lists» του Πανεπιστημίου Stanford, οι οποίες πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στο Elsevier Data Repository, περιλαμβάνουν 244 μέλη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι λίστες αυτές διαμορφώνονται εκτιμώντας την επίδραση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων, με βάση έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το πλήθος των δημοσιεύσεων των επιστημόνων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, καθώς και τον αριθμό των αναφορών στο έργο τους

Διαβάστε περισσότερα για τη μεγάλη επιτυχία του ΑΠΘ