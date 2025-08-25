Θεσσαλονίκη: Το ΑΠΘ τιμά τα μέλη του που αποχωρούν - Όλα τα ονόματα

Μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στην αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Στην εκδήλωση θα τιμηθούν 104 μέλη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, τα οποία αποχωρούν με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

