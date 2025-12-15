Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις μετά το «όχι» στον Μητσοτάκη - «Θα κάνουμε εδώ Χριστούγεννα»

Βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες, συνεχίζοντας ακάθεκτοι τις κινητοποιήσεις τους μετά την αρνητική απάντηση που έδωσαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους.

Οι εργαζόμενοι του πρωτογενούς τομέα παραμένουν με τα τρακτέρ τους σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία όλης της χώρας, με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, αλλά και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Παράλληλα, οι αγρότες κάνουν λόγο για προσχηματική συζήτηση, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, τα οποία όπως υποστηρίζουν έχουν ήδη αποστείλει στην κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός απάντησε πως «διάλογος με τελεσίγραφα δεν γίνεται».

Δεν το κουνούν από τα μπλόκα - Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

Οι αγρότες παραμένουν σε κομβικά σημεία της χώρας, με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, κινητοποιήσεις καταγράφονται στο ύψος της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης, του Μπράλου, των Μικροθηβών, της Νίκαιας και των Μαλγάρων.

Σήμερα, Δευτέρα (15/12) πραγματοποιείται συλλαλητήριο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Σύμφωνα με τους αγρότες, έχει πλέον επιτευχθεί πανελλαδική ενότητα, καθώς τα διάσπαρτα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο. Από σήμερα, Δευτέρα (15/12) αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ εντός της εβδομάδας εξετάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον.

Κλιμάκωση σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Παράλληλα, κλιμάκωση σημειώνεται και σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα. Στη Θεσπρωτία, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ το πρωί πραγματοποιούν συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια.

Την Τρίτη (16/12) το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία συμπαράστασης προς το λιμάνι από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας. Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο του Καλπακίου.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Τη λίστα με τα αιτήματά τους απέστειλαν στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες, την ώρα που προαναγγέλλουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και παραμονή στα μπλόκα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κατώτερες εγγυημένες τιμές, το ενεργειακό κόστος, αλλά και η κατηγορηματική αντίθεσή τους στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Οι αγρότες απορρίπτουν τη μεταφορά του Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ, ζητώντας εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς αλλαγή φορέα, παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρού σκανδάλου επιδοτήσεων, με κακουργηματικές κατηγορίες σε βάρος 15 εμπλεκομένων. Ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες με δημοσιοποίηση ονομάτων, να υπάρξει εξυγίανση του Οργανισμού μέσω ελεγκτικού μηχανισμού.

Παράλληλα, βασικό αίτημα αποτελεί να εφαρμοστούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο και πάγωμα οφειλών, κάνοντας λόγο για εκρηκτικό κόστος παραγωγής και οικονομικό αδιέξοδο.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής

Μείωση του κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, ρεύμα 7 λεπτά/Kwh, κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας, κατάργηση ΦΠΑ σε εφόδια)

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα με τιμές κάτω του κόστους

Πάγωμα και ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ για αποζημίωση στο 100% από φυσικές καταστροφές

Σύνδεση επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή και ακατάσχετες ενισχύσεις

Κατάργηση ΑΤΑΚ - ΚΑΕΚ σε μικρά αγροτεμάχια

Πάταξη των «ελληνοποιήσεων» και περιορισμό των αθρόων εισαγωγών

Καμία μείωση των πόρων της ΚΑΠ

Κατάργηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

Διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων

Ευλογιά και αποζημιώσεις στην ατζέντα των κτηνοτρόφων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της ευλογιάς:

Εμβολιασμός των ζώων και παύση θανατώσεων

Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων

Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα έως την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών

Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών και κάλυψη γενετικού υλικού

Πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες

Μείωση ενεργειακού κόστους και net metering

Κατάργηση διοικητικών προστίμων

Εισόδημα και ΚΑΠ - Τι ζητούν οι μελισσοκόμοι

Στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνονται:

Ελεύθερη πρόσβαση και εργασία στα δάση

Ισότιμη ένταξη της μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ

Μέτρα για την πάταξη των ελληνοποιήσεων και της αισχροκέρδειας

Σταθεροί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού

Αναπλήρωση εισοδήματος 20 ευρώ ανά κυψέλη

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσα μέτρα στήριξης, ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο, τονίζοντας πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις.