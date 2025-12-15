Τσιάρας: «Εξετάζονται τα αιτήματα των αγροτών - Κάποια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν»

Την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων μέσω διαλόγου υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για διαφάνεια και ουσιαστικούς ελέγχους.

Όπως ανέφερε, η πρόσκληση του υπουργείου προς τους αγρότες παραμένει ανοιχτή, ενώ και ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσφατα πρόσκληση για συνάντηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. «Είναι κρίμα να μη αξιοποιείται αυτή η ευκαιρία», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα είναι γνωστά και καταγεγραμμένα.

«Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα»

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε πως χωρίς τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «συνεχίζεται η παθογένεια», με ελλιπείς ελέγχους και απουσία πλήρους εικόνας. Τόνισε ότι μόνο μέσω της ΑΑΔΕ μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές διασταυρώσεις στοιχείων, εκφράζοντας απορία για τις αντιδράσεις κομμάτων απέναντι στην αλλαγή.

Επιβεβαίωσε, μάλιστα, ότι τα 30 αιτήματα των αγροτών έχουν παραληφθεί και εξετάζονται, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάποια όπως οι εγγυημένες τιμές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σε μια ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά. Υπενθύμισε ότι κάθε ενίσχυση πρέπει να κινείται εντός δημοσιονομικών κανόνων και να εγκρίνεται από την Κομισιόν.

Κόστος παραγωγής και ενέργεια

Αντίθετα, ανοιχτά παραμένουν ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το κόστος παραγωγής. Αναφέρθηκε στην επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, αναγνωρίζοντας προβλήματα εφαρμογής, αλλά και στην ανάγκη επανεξέτασης των παρωχημένων δεδομένων για τις ποσότητες καυσίμων. Για το αγροτικό ρεύμα, στόχος είναι η παράταση του χαμηλού τιμολογίου, το οποίο –όπως είπε– βρίσκεται κάτω από το κόστος της ΔΕΗ.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι χαμηλές τιμές σε προϊόντα όπως το βαμβάκι και το σιτάρι πιέζουν ασφυκτικά τους παραγωγούς, επισημαίνοντας όμως και τις διεθνείς προκλήσεις της νέας ΚΑΠ. Προειδοποίησε ότι η ένταση των κινητοποιήσεων προκαλεί προβλήματα στην οικονομία και τις μετακινήσεις, που μπορεί να στραφούν και κατά των ίδιων των αγροτών.

Τι ειπώθηκε για την ευλογιά - «Καθαρά επιστημονική απόφαση ο εμβολιασμός»

Για την ευλογιά, σημείωσε ότι η Ελλάδα καταβάλλει από τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρώπη, με παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ ξεκαθάρισε ότι το θέμα του εμβολιασμού αποτελεί καθαρά επιστημονική απόφαση.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι «ο διάλογος είναι μονόδρομος», τόσο για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου όσο και για την εκτόνωση της κοινωνικής πίεσης.