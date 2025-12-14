Η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών που έφτασε στο Μαξίμου - Δηλώνουν έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα

Τη λίστα με τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλαν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες, που μετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια.

Μεταξύ άλλων, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά τις εκκλήσεις της κυβέρνησης, οι αγρότες απέρριψαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο με τους εκπροσώπους τους στο Μέγαρο Μαξίμου, το απόγευμα της Δευτέρας. Δηλώνουν, δε αποφασισμένοι να κάνουν... γιορτές στα μπλόκα, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, και προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αναλυτικά τα αιτήματα των αγροτών, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το απόγευμα της Κυριακής (14/12), είναι τα εξής:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες ξεχωρίζουν δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Μητσοτάκης: «Παραμένει ανοιχτός ο διάλογος»

Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε Ιδιαίτερη βαρύτητα στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί δρόμων δεν εξυπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών και πλήττουν την οικονομία. Επανέλαβε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, εντός όμως των αντοχών της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων, ενώ χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ, με στόχο τη διαφάνεια και τη στήριξη των έντιμων παραγωγών.

Τσιάρας: «Ελάτε στον διάλογο»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας από το βήμα της Βουλής, απηύθυνε έκκληση στους αγρότες «να ξανασκεφτούν την στάση τους και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου» τονίζοντας ταυτόχρονοα ότι «δεν πρέπει να χάσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Μπροστά μας βρίσκεται η νέα προγραμματική περίοδος, η νέα ΚΑΠ, οι επιπτώσεις από τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με νέες χώρες, με τρίτες χώρες, η εσωτερική σύγκλιση, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Γι’ αυτό ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος. Γιατί οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026 και συμπλήρωσε:

«Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Και από το βήμα του κοινοβουλίου καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο διάλογος όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής. Μια επανεκκίνηση που θα κάνει τον πρωτογενή τομέα ελκυστικό, σύγχρονο ανταγωνιστικό».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε την ανάγκη συμβολής όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι μόνο αριθμοί -είναι και προοπτική».

«Και για αυτό εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», επεσήμανε ο κ. Τσιάρα. «Οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές, διεθνώς, τιμές, είναι μια αδυσώπητη πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να ελαφρύνουμε το κόστος παραγωγής και να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά και το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα», υπογράμμισε.