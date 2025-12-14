Το αγροτικό ανάβει «φωτιές» στη Βουλή - Δέσμευση Τσιάρα για πληρωμές μέχρι τέλους το χρόνου

«Οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες, μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχουν τακτοποιηθεί όλα. Γι' αυτό μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ», δεσμεύτηκε από βήματος ο Κώστας Τσιάρας.

Η παρέμβαση του υπουργού, ο οποίος κάλεσε εκ νέου τους αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου, άναψε νέες «φωτιές» στην Ολομέλεια. Σύσσωμη η αντιπολίτευση άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις, με τον υπουργό να σχολιάζει πως «η στάση αυτή δείχνει σαν να μην θέλετε ελέγχους. Δεν θέλω να πιστέψω πως δεν θέλετε να γίνονται έλεγχοι…», όπως είπε, ενώ καταλόγισε στα κόμματα που κυβέρνησαν τη «γνωστή υποκρισία του "δεν ξέραμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε τίποτα"», δεδομένου ότι η χώρα έχει πληρώσει για δημοσιονομικές διορθώσεις μετά το 2002 πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.

«Πώς φανταζόσασταν πως θα προχωρήσουμε στην κάθαρση; Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στη δύσκολη μεταρρύθμιση, είναι λογικό να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουμε δεκάδες χιλιάδες σε έλεγχο», ανέφερε.

Ομαδικές επικρίσεις από την αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Παύλου Χρηστίδη, κατήγγειλε «κοινωνικό αυτοματισμό» και «καταστολή» εκ μέρους της κυβέρνησης. «Οδηγείτε τους νοικοκύρηδες και τους οικογενειάρχες να νιώθουν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν, με τις καθυστερήσεις», υποστήριξε, ενώ αναφερόμενος στην μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σχολίασε πως «τόσα χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να βρουν ούτε ένα από τα λαμόγια. Τι θα αλλάξει τώρα;».

«Συμπεριφέρεστε στους αγρότες λες και είναι επαίτες, τους τα χρωστάτε, δεν τους τα χαρίζετε!», σχολίασε ο Κώστας Μπάρκας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, υποστήριξε πως «είναι υποκριτές στην κυβέρνηση που παριστάνουν πως δεν ξέρουν τα προβλήματα των αγροτών».

«Έχετε στοιχειώδες αίσθημα ευθιξίας ως αρμόδιος υπουργός για όλα αυτά; Νιώσατε ντροπή που ο "Φραπές" ήρθε εδώ και επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για τη γαλάζια ομερτά;», διερωτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ διαφώνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, διερωτώμενος εάν αυτή η επιλογή συνιστά «ανικανότητα ή κουκούλωμα».

«Ο πρωθυπουργός έκλεισε μόνος του ραντεβού με τους αγρότες. Έτσι κλείνω κι εγώ ραντεβού με την Μις Υφήλιος. Μόνος μου. Ποιον κοροϊδεύετε;», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Απαντώντας, ο Κώστας Τσιάρας επέμεινε πως μόνο η ΑΑΔΕ μπορεί να διασφαλίσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους και την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της διαφάνειας και της Δικαιοσύνης.

Στο πλευρό των αγροτών δήλωσε και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας κατήγγειλε πως «το αμαρτωλό καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τελειώσει».