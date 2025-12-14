Χριστούγεννα με μπλόκα: Οι αγρότες απορρίπτουν τον διάλογο και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι όχι μόνο δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα μπλόκα στους δρόμους ακόμα και κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, αλλά και απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12/25) κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής Σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να προσέλθουν σε διάλογο εάν η κυβέρνηση δεν τοποθετηθεί γραπτώς για την ικανοποίηση των βασικών τους αιτημάτων, χαρακτηρίζοντας τις προσκλήσεις ως «προσχηματικές».

Αγρότες από τα Μάλγαρα, τη Λάρισα και την Αχαΐα διαμηνύουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με προγραμματισμένες μηχανοκίνητες πορείες μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, αλλά και τη σύνδεση των δράσεών τους με τη γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη (16/12).

Τα κεντρικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα

Τα βασικά αιτήματα που έστειλαν οι αγρότες στην κυβέρνηση καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα:

Οικονομικά: Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, και ρεύμα στα 7 λεπτά.

Θεσμικά και οφειλές: Κατώτερες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων (από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις), και παραγραφή των διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξυγίανση του Οργανισμού, διανομή των «κλεμμένων» σε πραγματικούς δικαιούχους, δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού και μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, τα αιτήματα είναι ιδιαίτερα πιεστικά λόγω της ευλογιάς των προβάτων: άμεσος εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επιμένει στην πρόσκληση σε διάλογο η κυβέρνηση

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στην πρόσκληση για διάλογο, ασκώντας κριτική στην άρνηση των αγροτών να συναντηθούν. Το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του επανέλαβε το προσκλητήριο να προσέλθει αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας. «Όχι διάλογος με τελεσίγραφα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε το Σάββατο από το βήμα της Βουλής ότι «όταν προβάλεις τα αιτήματά σου χωρίς καν να θέλεις να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός».

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε την έκκληση για διάλογο «χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας», τονίζοντας ότι οι κλειστοί δρόμοι δημιουργούν εμπόδια σε ανθρώπους που χρειάζονται πρόσβαση σε υγεία ή εργασία.

Αντίστοιχα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μιλώντας το πρωί της Κυριακής στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάλεσε τους αγρότες να «αξιοποιήσουν τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο», υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια για επιβίωση και ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας είναι υπόθεση εθνική».

Ωστόσο, οι αγρότες μέσω των εκπροσώπων τους δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν πίσω, καθώς ο στόχος τους είναι η επιβίωση και η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα για το καλό όλης της κοινωνίας. Στο μεταξύ, στον Έβρο, ο αποκλεισμός του Τελωνείου Κήπων για φορτηγά συνεχίζεται για 13η ημέρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.