Οι αγρότες στέλνουν τη λίστα με τα αιτήματα – Η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο με προειδοποιήσεις

Με κλιμακούμενες κινητοποιήσεις και σαφή άρνηση συνάντησης με τον πρωθυπουργό παρά την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιπροσωπεία τους να μεταβεί τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα την επίσημη λίστα των αιτημάτων τους προς την κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη σκληρή γραμμή που τηρούν οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και κατά τις ημέρες των εορτών, ζητώντας ουσιαστικές δεσμεύσεις.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, επανέλαβε την έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους, προειδοποιώντας παράλληλα για νομικές συνέπειες σε περίπτωση νέων αποκλεισμών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον διάλογο «προσχηματικό» όταν δεν υπάρχει συνομιλητής που να καταθέτει αιτήματα. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα αιτήματα των αγροτών αναμένεται, επίσης, σήμερα μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του.

Το πλαίσιο αιτημάτων που συντάχθηκαν στη Νίκαια

Στην πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες συνέταξαν το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, την οποία θα αποστείλουν στον Πρωθυπουργό, περιμένοντας σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν:

Οικονομικά & ενεργειακά μέτρα

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Κατάργηση του ΦΠΑ σε εφόδια.

Προστασία εισοδήματος

Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 και ενίσχυση της επιδότησης στην παραγωγή.

Θεσμικά και ελεγκτικά ζητήματα

Παραγραφή διώξεων από τη Βουλή.

Καταβολή χρωστούμενων.

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατανομή των «κλεμμένων» στους πραγματικούς δικαιούχους και δημοσιοποίηση ονομάτων.

Απαγόρευση των παράνομων ελληνοποιήσεων στα εισαγόμενα προϊόντα.

Κτηνοτροφικά (λόγω ασθενειών)

Πλήρης αποζημίωση, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών λόγω ευλογιάς των προβάτων και καταρροϊκού πυρετού.

Σκληρή απάντηση στην πρόσκληση του Μαξίμου

Οι αγρότες, μετά την χθεσινή σύσκεψη στη Λάρισα, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να προσέλθουν στο Μαξίμου τη Δευτέρα, θεωρώντας ότι δεν έχει δοθεί καμία πειστική απάντηση στα προβλήματά τους. Η επόμενη κίνηση των αγροτών θα καθοριστεί από την επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης επί της λίστας των αιτημάτων τους.