«Φωτιά» στην Ολομέλεια - Μήνυμα Μαρινάκη σε όσους «τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία»

Το αγροτικό ζήτημα ανάβει για τα καλά το φυτίλι της αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, όπου συζητείται για δεύτερη συνεχή ημέρα ο κρατικός προϋπολογισμός, με τον Παύλο Μαρινάκη να τονίζει ξανά πως η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο, πλην όμως να στέλνει σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, λέγοντας πως όσοι «τολμήσουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου». Στον αντίποδα, σύσσωμη η αντιπολίτευση καταλογίζει στο Μέγαρο Μαξίμου «προσχηματικό» και «υποκριτικό» προσκλητήριο για διάλογο.



Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διαμήνυσε πως «όπως έχει πει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια, όσοι φτάσουν στο σημείο να παραβιάσουν τη μετακίνηση των πολιτών, θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα υποστεί και τις συνέπειες».



Ο Παύλος Μαρινάκης σήκωσε το γάντι στην αντιπολίτευση, ιδίως το ΠΑΣΟΚ. «Συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Συμφωνείτε με την κλιμάκωση, ναι ή όχι; Εάν ναι, να το πείτε στην κοινωνία!», υποστήριξε, τονίζοντας ταυτοχρόνως πως έχουν παρέλθει οι ημέρες του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα».



Σε κάθε περίπτωση, επανέλαβε πως η κυβέρνηση επιμένει στο διάλογο με τους αγρότες, αλλά με συγκεκριμένη συζήτηση επί συγκεκριμένων πόρων, προσθέτοντας πως «εμείς είμαστε εδώ για όλο τον πρωτογενή τομέα και για όλη την κοινωνία» και πως «κάθε φορά που κλείνει ένας δρόμος, ταλαιπωρούνται όλοι». Απέρριψε δε, με φόντο τις επικρίσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα περί γαλάζιας «εγκληματικής οργάνωσης», καταγγέλλοντας όλους όσοι «πετάνε λάσπη» κατά της ΝΔ.

«Στο DNA του ΠΑΣΟΚ το “λεφτά υπάρχουν”»

Σημειωτέον, πως ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και με φόντο την κριτική για την πορεία της οικονομίας. «Κύριε Μάντζο, κατά πως φαίνεται είναι στον πυρήνα του DNA του κόμματός σας το “λεφτά υπάρχουν”. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα», είπε αρχικώς προς τα «πράσινα» έδρανα, ενώ απάντησε και στους ισχυρισμούς των Γιώργου Γαβρήλου και Αλέξη Χαρίτση, σχολιάζοντας πως «ήταν στο ίδιο κόμμα και τον ίδιο εξώστη, άρα η απάντηση στους κύριους Χαρίτση και Γαβρήλο είναι κοινή...».



«Κάθεστε δίπλα στον υπουργό Οικονομικών επί ημερών του οποίου ο φόρος για τους νέους ήταν 29%, ενώ εμείς το πήγαμε στο 0%. Το να κουνάτε εσείς το δάχτυλο λέγεται το απόλυτο θράσος!», ανέφερε, ενώ νωρίτερα υποστήριξε πως «τα κόμματα έπαιζαν για χρόνια Monopoly, δίνοντας ανέξοδες υποσχέσεις οι οποίες αποδείχθηκαν πιο ακριβείς».

Μάντζος: Δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουν ρεβεγιόν οι αγρότες

Απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος υποστήριξε πως τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου είναι απολύτως σαφή, σχολιάζοντας πως δεν κατέβηκαν στους δρόμους «για να κάνουν ρεβεγιόν» ούτε για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την κυβερνητική βοήθεια. Κατήγγειλε μάλιστα την «εγκατάλειψη» του αγροτικού τομέα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υποκριτικό το κάλεσμά σας», καταγγέλλει η αντιπολίτευση

«Μην τολμήσει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να πάρουν πρωτοβουλίες για να διαρρήξουν το μέτωπο των αγροτών», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, μιλώντας για υποκριτικό κάλεσμα για διάλογο.



«Οι αγρότες χόρτασαν από άδειες υποσχέσεις και λόγια συμπάθειας. Είστε γελασμένοι εάν νομίζετε πως θα διασπάσετε την ενότητά τους, έχουν κοινό εχθρό», υποστήριξε ο Νίκος Καραθανασόπουλος ΚΚΕ.



«Πάει πάρα πολύ η κυβέρνηση της υποκρισίας να κατηγορεί τους αγρότες για προσχηματικό διάλογο. Να δώσετε απαντήσεις στα αιτήματά τους», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.



«Εμ τους χρωστάτε, εμ τους δέρνετε. Με τον πεινασμένο κάνεις δύσκολα διάλογο», ανέφερε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας. Όσο για τον Αλέξανδρο Καζαμία, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε πως η κυβέρνηση «εμπαίζει τους αγρότες χωρίς αιδώ. Διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνονται. Ποιον κοροϊδεύετε;», όπως διερωτήθηκε.

Μαρινάκης κατά Καζαμία: Είστε κοινός συκοφάντης! Είστε στο κόμμα που σας αξίζει!

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ισχυρίστηκε πως ο Παύλος Μαρινάκης «είναι εμπλεκόμενος» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος την χθεσινή κατάθεση του Χρήστου Μπουκώρου στην εξεταστική.



«Ο Χρήστος Μπουκώρος είπε χθες πως την παραίτησή του την υπέβαλε σε σας με email. Σας προκαλώ κι εσάς, ελάτε στην εξεταστική να μας πείτε με ποιον τρόπο παραιτήθηκαν οι υπουργοί σας», υποστήριξε, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη.



«Είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης! Μίλησα με τον κύριο Μπουκώρο, δεν είπε αυτά που είπατε. Είστε ένας ψεύτης. Είστε στο κόμμα που σας αξίζει!», ανέφερε σε οξείς τόνους ο Παύλος Μαρινάκης.