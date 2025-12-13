Αγρότες: Πρώτα λύσεις, μετά διάλογος – «Όχι» στη συνάντηση της Δευτέρας, ετοιμάζουν λίστα αιτημάτων

Επιφυλακτική στάση κρατούν οι αγρότες απέναντι στην κυβέρνηση. Παρά το κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να προσέλθει αντιπροσωπεία των αγροτών με συγκεκριμένη λίστα αιτημάτων για συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα (15/12) το απόγευμα στις 5, οι εκπρόσωποι των αγροτών αποφάσισαν να μην αποδεχθούν την πρόσκληση και να θέσουν διαφορετικά προαπαιτούμενα.

Στην σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ακόμη ότι την Κυριακή αναμένεται να αποστείλουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια Υπουργεία έγγραφο με τα αιτήματά τους.

Η απόφαση της Νίκαιας και τα προαπαιτούμενα

Οι αγρότες σκοπεύουν να στείλουν στην κυβέρνηση τα κοινά τους αιτήματα γραπτώς και να ζητήσουν πρώτα απάντηση, πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή με αρμόδιους υπουργούς.

Credits: Eurokinissi

Η θέση τους είναι ξεκάθαρη: «Συνάντηση μόνο με λύσεις στο τραπέζι». Υπενθυμίζουν δε, ότι το 2024, όταν είχαν λυθεί τα μπλόκα μετά από συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, είχαν ήδη στα χέρια τους το περίγραμμα της συμφωνίας.

Μία εναλλακτική πρόταση που εξετάστηκε είναι να σταλεί μια αντιπροσωπεία από νέους αγρότες, οι οποίοι όμως δεν θα έχουν τη δικαιοδοσία να διαπραγματευτούν, παρά μόνο να μεταφέρουν τις όποιες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού πίσω στα μπλόκα.

Σε κάθε περίπτωση, η κοινή θέση είναι ότι χωρίς εγγυήσεις για λύση των προβλημάτων, δεν σκοπεύουν να πάνε στο Μαξίμου για «τσάι και συμπάθεια».

Η αντίδραση στην πρόσκληση Μητσοτάκη

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έγινε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται πως εξόργισε τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Ερμήνευσαν την πρόσκληση ως κίνηση εκ του πονηρού και ως εμπαιγμό, καθώς δόθηκε μία ημέρα πριν από την πανελλαδική διάσκεψη των μπλόκων, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να ορίζει την ημέρα και ώρα του ραντεβού (παραμονή της ψήφισης του προϋπολογισμού), χωρίς να δεσμεύεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Αυτή η πρωτοβουλία ήρθε, όπως λένε οι αγρότες, μόνο αφού η κυβερνητική στρατηγική της έντασης και του «κοινωνικού αυτοματισμού» έπεσε στο κενό.

Credits: Eurokinissi

Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, αλλά επιμένει στις θέσεις της

Τις υποψίες των αγροτών ενέτειναν και οι επεξηγήσεις της πρωθυπουργικής πρότασης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι δεν αναμένει οι αγρότες να φύγουν «πλήρως ικανοποιημένοι» από τη συνάντηση, καθώς ο πρωθυπουργός θέλει απλώς να «ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει».

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια κυβερνητική θέση, προκαταλαμβάνοντας τα αιτήματα των αγροτών ως μαξιμαλιστικά: «μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές «δώσ’ τα όλα», «λεφτά υπάρχουν», «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει στους αγρότες ότι «το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να συνδέσει τα μπλόκα με όσους πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας: «Σε αυτούς που φωνάζουν δικαίως έχουν παρεισφρήσει κι εκείνοι που τους κόπηκε το πάρτι. Ίσως, φωνάζουν και πιο δυνατά αυτοί. Το πάρτι δεν θα ξανά ξεκινήσει».