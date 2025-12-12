Σε σημείο καμπής οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Κρίσιμη συνέλευση στο «στρατηγείο» της Νίκαιας

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται σε σημείο καμπής. Με πολλά μπλόκα ενεργά σε όλη τη χώρα, ένταση στις σχέσεις με την κυβέρνηση και μια κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια προ των πυλών, οι επόμενες ώρες και μέρες αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ανοικτή σε διάλογο, με τον πρωθυπουργό να αναμένει αντιπροσωπεία αγροτών για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, πολλοί αγρότες υποστηρίζουν ότι θ’ ανοίξουν τον διάλογο μόνο με συγκεκριμένες λύσεις στο τραπέζι.

Λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στη Νίκαια της Λάρισας και αναμένεται να κρίνει τη συνέχεια των μπλόκων, οι αγρότες δείχνουν ανυποχώρητοι. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, επιμένοντας στην ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν το κόστος παραγωγής και την επιβίωσή τους.

Το απόγευμα της Παρασκευής (12/12), συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα διέσχισαν τους δρόμους και στη συνέχεια σταμάτησαν έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.



Στόχο των αγροτών αποτέλεσαν τα γραφεία του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, του γενικού γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, καθώς και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα. Εκεί, σε μια κίνηση συμβολισμού, πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων.



Στον κόμβο της Νίκαίας παραμένουν παρατεταγμένα εκτοντάδες τρακτέρ, με την Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή. Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση και την ευθύνη να ανήκουν στην Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών σε άλλα σημεία της χώρας. Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα τους, ενώ την ίδια ώρα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και άλλοι φορείς εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.



Στην Εύβοια οι αγρότες έκλεισαν το πρωί για δύο ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Όπως αναφέρουν, τις επόμενες δύο ημέρες θα κρατήσουν ανοιχτό το δρόμο για όσους θελήσουν να περάσουν το Σαββατοκύριακο τους στην Εύβοια.



«Σκληρή στάση» κρατούν και οι αγρότες στα μπλόκα της Πελοποννήσου, που έχουν παραταχθεί από Κόρινθο προς Πάτρα, στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο στη γέφυρα Σελινούντα και στην περιμετρική της Πάτρας ενώ από Πάτρα προς πύργο στην κάτω Αχαΐα και στον Πύργο. Επίσης, από Κόρινθο προς Καλαμάτα, στη Νεστάνη Αρκαδίας, στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης και στην είσοδο της Σπάρτης.