Θεσσαλονίκη: Με τρακτέρ στο λιμάνι - Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

Με κομβόι από τρακτέρ που προχώρησε σε αποκλεισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης απαντούν οι αγρότες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχο τον τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό με την παρουσία της αστυνομίας έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού να είναι έντονη.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι παραμένουν στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αγρότες από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με πούλμαν.

Η αστυνομία φαίνεται να έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο των αγροτών, οι οποίοι θέλουν να μπουν με τα τρακτέρ στο λιμάνι. Ήδη στο λιμάνι έχει φτάσει διμοιρία των ΜΑΤ, αλλά και μέλη της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Παράλληλα, οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης

Αντίθετα, σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω μπλόκων θα συμμετάσχουν στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 12.00, στη Νίκαια Λάρισας.