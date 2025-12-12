Θεσσαλονίκη: Με αλληλεγγύη γιορτάζει τα Χριστούγεννα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οργανώσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες θα ενισχύσει και φέτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Συλλόγους οικολογικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και οργανώσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες θα ενισχύσει και φέτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου.
