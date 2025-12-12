Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Με αλληλεγγύη γιορτάζει τα Χριστούγεννα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οργανώσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες θα ενισχύσει και φέτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συλλόγους οικολογικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, καθώς και οργανώσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες θα ενισχύσει και φέτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης γιορτής του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στο φουαγιέ του Πανεπιστημίου.

