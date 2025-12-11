Ανησυχία για τις οργανωμένες εκδρομές των Χριστουγέννων λόγω αγροτικών μπλόκων

Κείμενο: Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Με φόντο την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων στα τουριστικά γραφεία της Μακεδονίας και της Θράκης τα τηλεφωνήματα για ερωτήσεις από ανθρώπους που έχουν κλείσει και προπληρώσει κάποια οργανωμένη εκδρομή για τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά αυξάνονται καθημερινά, ενώ κάποιοι ζητούν τα χρήματά τους πίσω. Προς το παρόν ωστόσο οι ακυρώσεις είναι περιορισμένες. Η αβεβαιότητα όμως έχει επηρεάσει τις αποφάσεις και όσων σκέφτονταν να πραγματοποιήσουν κάποιο οργανωμένο οδικό ταξίδι της τελευταίας στιγμής την προσεχή περίοδο, με αποτέλεσμα αυτήν την στιγμή να μη γίνονται εύκολα νέες εγγραφές, όπως λέει ο κλάδος.

