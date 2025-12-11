Η ΕΛΑΣ τα είπε όλα σε μια φράση για τον σκύλο που έθαψαν ζωντανό: «Είναι να αναρωτιέσαι...»

Ένα πολύ δυνατό μήνυμα θέλησε να μεταφέρει η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το φρικτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 90χρονος έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του, αφού του έβαλε χαρτοταινία στα πόδια και στο στόμα επειδή, όπως είπε, «ήταν άρρωστος».



«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια», ξεκινά η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στην οποία γράφει επίσης ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής».



«Respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», γράφει επίσης η ανάρτηση, με την ΕΛ.ΑΣ. να καταλήγει: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».