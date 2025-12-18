Τρεις άνδρες συνελήφθησαν επειδή έκαψαν ζωντανό ελέφαντα στη Σρι Λάνκα

Η αστυνομία της Σρι Λάνκα προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για βάναυση συμπεριφορά προς ζώα, μετά την κυκλοφορία ενός σοκαριστικού βίντεο που τους δείχνει να καίνε ζωντανό έναν άγριο ελέφαντα. Η πράξη τους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 42 έως 50 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή Ανουραντχαρούπα, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Κολόμπο, και θα παραμείνουν προφυλακισμένοι έως τις 24 Δεκεμβρίου, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Άγριων Ζώων, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν τον ελέφαντα, πριν τον περιλούσουν με φωτιά. Παρά τις προσπάθειες των κτηνιάτρων να τον σώσουν, το ζώο δεν άντεξε και πέθανε.

Αν και οι ελέφαντες θεωρούνται ιερά ζώα στη Σρι Λάνκα και προστατεύονται από το νόμο, οι αγρότες και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών πολλές φορές τους σκοτώνουν όταν καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους. Η ποινή για τη λαθροθηρία ελέφαντα μπορεί να φτάσει μέχρι τη θανατική ποινή, ωστόσο, από το 1976 δεν έχει εκτελεστεί καμία θανατική ποινή, η οποία μετατρέπεται σε ισόβια κάθειρξη.

Την τελευταία πενταετία, περίπου 400 ελέφαντες και 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις με ελέφαντες. Στη Σρι Λάνκα ζουν περίπου 7.000 άγριοι ελέφαντες, οι οποίοι θεωρούνται εθνικός θησαυρός λόγω της σημαντικής τους θέσης στη βουδιστική λατρεία.