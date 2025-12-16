Αποτρόπαιο θέαμα στην Ηλιούπολη: Άγνωστος πέταξε αποκεφαλισμένo γατάκι σε προαύλιο νηπιαγωγείου

Αποστροφή αλλά και σοκ προκαλεί το γεγονός ότι άνδρας που κυκλοφορεί στην περιοχή της Ηλιούπολης προβαίνει σε κτηνώδη κακοποίηση μικρών γατιών κατ' επανάληψη.

Την είδηση δημοσίευσε το τοπικό μέσο iloupolinews.gr σημειώνοντας ότι ο άγνωστος προέβη στον αποκεφαλισμό του άτυχου ζώου σε αυλή νηπιαγωγείου μπροστά στα έκπληκτα μάτια μικρών παιδιών που έγιναν, άθελά τους, αυτόπτες μάρτυρες.

Το γατάκι εντοπίστηκε στο προαύλιο του σχολείου, με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι τα παιδάκια ήταν σε σοκ, καθώς το αντίκρισαν νεκρό χωρίς κεφάλι, με κομμένη ουρά και κομμένο το ένα από τα 4 πόδια του. Τα σημάδια αυτά μαρτυρούν άγριο βασανισμό του ζώου από τον κατά συρροή βασανιστή που δρα τους τελευταίους μήνες στην Ηλιούπολη.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν τα παιδάκια από το θέαμα και έστειλαν ενημέρωση προς τους γονείς, δίνοντας τους οδηγίες για να αποτρέψουν ενδεχόμενα ψυχικά τραύματα, επιδεικνύοντας τον δέοντα επαγγελματισμό προς τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Έχει σκοτώσει άλλα 7 γατάκια

Το ανατριχιαστικό είναι ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν κατά συρροή δολοφόνο γατών στην Ηλιούπολη καθώς μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί άλλα 7 παρόμοια περιστατικά με αποκεφαλισμένα ζωάκια.

Το συγκεκριμένο να είναι το όγδοο συμβάν και για τις κτηνωδίες που συμβαίνουν έχει ενημερωθεί τόσο ο Δήμος Ηλιούπολης όσο και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.