Αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης: Απορρίπτουν συνάντηση, κλιμακώνουν τα μπλόκα και στέλνουν αιτήματα

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και εντείνουν τη στάση πίεσης προς την κυβέρνηση.



Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε να αποστείλουν συγκροτημένα τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση που τους απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης για την Δευτέρα.



Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.



Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

EUROKINISSI

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.



Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.



Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

Η αντίδραση στην πρόσκληση Μητσοτάκη

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έγινε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται πως εξόργισε τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Ερμήνευσαν την πρόσκληση ως κίνηση εκ του πονηρού και ως εμπαιγμό, καθώς δόθηκε μία ημέρα πριν από την πανελλαδική διάσκεψη των μπλόκων, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να ορίζει την ημέρα και ώρα του ραντεβού (παραμονή της ψήφισης του προϋπολογισμού), χωρίς να δεσμεύεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Αυτή η πρωτοβουλία ήρθε, όπως λένε οι αγρότες, μόνο αφού η κυβερνητική στρατηγική της έντασης και του «κοινωνικού αυτοματισμού» έπεσε στο κενό.

Credits: Eurokinissi

Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, αλλά επιμένει στις θέσεις της

Τις υποψίες των αγροτών ενέτειναν και οι επεξηγήσεις της πρωθυπουργικής πρότασης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι δεν αναμένει οι αγρότες να φύγουν «πλήρως ικανοποιημένοι» από τη συνάντηση, καθώς ο πρωθυπουργός θέλει απλώς να «ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει».

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια κυβερνητική θέση, προκαταλαμβάνοντας τα αιτήματα των αγροτών ως μαξιμαλιστικά: «μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές «δώσ’ τα όλα», «λεφτά υπάρχουν», «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει στους αγρότες ότι «το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να συνδέσει τα μπλόκα με όσους πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας: «Σε αυτούς που φωνάζουν δικαίως έχουν παρεισφρήσει κι εκείνοι που τους κόπηκε το πάρτι. Ίσως, φωνάζουν και πιο δυνατά αυτοί. Το πάρτι δεν θα ξανά ξεκινήσει».