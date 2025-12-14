Εκρηκτικό «ματς» στη Βουλή: Φλωρίδης, αρχηγοί του εξώστη, εκκαθαριστής Τσίπρας και σφήνα Πολάκη

Ατάκες - φωτιά, φαρμακερά σχόλια και πολλές «μπηχτές» αντάλλαξε ο Γιώργος Φλωρίδης με τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση και Δημήτρη Μάντζο, ενώ «σφήνα» στην κόντρα μπήκε και ο Παύλος Πολάκης, βάλλοντας κατά του υπουργού Δικαιοσύνης από το έδρανο.



Σηκώνοντας το γάντι που του έριξαν οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι κατήγγειλαν με μια φωνή την καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε μέσω… Ιθάκης.



«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη ήρθαν σήμερα εδώ», ανέφερε αρχικώς, «καρφώνοντάς» τους με φόντο τη… χωροταξία της εκδήλωσης στο Παλλάς.



Συνέχισε μάλιστα στο ίδιο ύφος: «Κύριε Φάμελλε δεν υπάρχει προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι' αυτό σας έβαλε στον εξώστη!».



«Είναι θράσος να μιλάτε εσείς για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, την πιο τίμια κυβέρνηση! Είμαστε όρθιοι και σας ξεσκονίζουμε και αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα σας! Μην τολμάτε να πιάνετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που έχετε αλλάξει τόσα γιλέκα», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος, με την κόντρα των δυο ανδρών να μαίνεται για αρκετή ώρα.



«Είστε το μόνο κόμμα που έχετε δυο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα. Φανταστείτε να μην ήσασταν και το πιο καθαρό κόμμα…», αντέτεινε ο Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία», εκείνη της Novartis.



Αναφερόμενος δε εκ νέου στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης έριξε νέο καρφί, λέγοντας πως «ο καθαριστής έγραψε ολόκληρο βιβλίο για να καθαρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι! Τα αποδίδω όλα αυτά στη μόνιμη διαταραχή σας επειδή εκλιπαρείτε τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχτεί…», όπως είπε. «Σας έχει πιάσει ίλιγγος», σχολίασε τότε ο Σωκράτης Φάμελλος στον ίδιο τόνο.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, απευθύνθηκε στον υπουργό και του είπε ειρωνικά πως «θα στριφογυρνάει ο... Μοντεσκιέ στον τάφο του, που θα μας πείτε εσείς για διάκριση εξουσιών…».

Η «έκρηξη» του αψύ Σφακιανού

Η ένταση κλιμακώθηκε έτι περαιτέρω, αμέσως μόλις πήρε μέρος στον καβγά και ο Παύλος Πολάκης. Όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε πως η ζωή των καρκινοπαθών στην Κρήτη βρέθηκε σε κίνδυνο την περασμένη εβδομάδα, λόγω του αποκλεισμού του αεροδρομίου από τους αγρότες, ο σφακιανός βουλευτής εξανέστη.



«Είσαι άσχετος! Λέτε μπούρδες! Είσαι ψεύτης!», του φώναξε από το έδρανο, και τότε ο υπουργός σχολίασε με δηλητηριώδη διάθεση: «Εάν δεν τα λέγατε αυτά, δεν θα ήσασταν Πολάκης...».

«Καρφιά» και με τον Μάντζο

Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν παρέλειψε να βάλει στο στόχαστρό του και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας προς τον Δημήτρη Μάντζο - ο οποίος νωρίτερα είχε ζητήσει την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα - πως «όσο αγνοείτε τα στοιχεία, τόσο η βελόνα δεν θα κουνιέται…».



«Η μόνη βελόνα που έχει κολλήσει, είναι εκείνη του υπουργού που επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια τσιτάτα…», κατηγόρησε τον υπουργό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.