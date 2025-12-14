Πολωμένο κλίμα στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό: Νέα επίθεση Πολάκη σε Πιερρακάκη

Σε άκρως πολωμένο κλίμα συζητείται για τρίτη συνεχή ημέρα στην Ολομέλεια ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, με τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς κυρίως των μικρότερων κομμάτων, να παρελαύνουν από βήματος, ανταλλάσσοντας σκληρά λόγια, με επίκεντρο το αγροτικό ζήτημα και όχι μόνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο Παύλος Πολάκης παρενέβη στη συζήτηση και επιτέθηκε εκ νέου στον Κυριάκο Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας πως ο μόνος λόγος που πήρε το τιμόνι του Eurogroup, είναι επειδή η κυβέρνηση και ο ίδιος αποδέχθηκαν το πάγωμα και την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, εν αντιθέσει με τον Βέλγο υπουργό Οικονομικών.

«Εαν γίνει αυτό, καταρρέει η εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο τραπεζικό οικοδόμημα. Του λέω λοιπόν να μην το κάνει, γιατί τα δεινά που θα έρθουν στην Ευρώπη, θα τον κάνουν πιο μισητό κι από τον Νταϊσελμπλουμ!», υποστήριξε ο αψύς Σφακιανός, ενώ έβαλε στο στόχαστρό του και τον υπουργό Υγείας, επιμένοντας να τον αποκαλεί «αδιευκρίνιστο».

«Εσείς χειροκροτούσατε τον κύριο Βαρουφάκη, εμείς χειροκροτούμε τον κύριο Πιερρακάκη, είναι σημαντική διαφορά και για την Ελλάδα κύριε Πολάκη», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και πρόσθεσε πως «σας έχει πειράξει που η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων της Ευρώπης».

«Η εκλογή Πιερρακάκη συνθλίβει το αφήγημά σας! Και στο πιο κρίσιμο πόστο, η Ελλάδα παίρνει τη προεδρία», σχολίασε εντωμεταξύ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.

Εντός της ημέρας, αναμένεται να παρέμβουν στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, οι Κώστας Τσιάρας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Σταύρος Παπασταύρου.