Μετωπική Λαζαρίδη-Δουδωνή για τις κουμπαριές: «Είστε άθλιοι πολιτικά, πέσατε στον ίδιο σας το λάκκο»

Μακάριος Λαζαρίδης και Παναγιώτης Δουδωνής αντάλλαξαν «καρφιά» στην Ολομέλεια - όπου συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η μαραθώνια μάχη επί του κρατικού προϋπολογισμού - με το βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σηκώνει πρώτος το γάντι.

«Επειδή ακούω δεξιά και αριστερά νύξεις περί συγγενικών ή οιονεί συγγενικών σχέσεων, υπάρχει ένα ερώτημα. Και γι’ αυτό αναφέρονται αυτές οι σχέσεις», σχολίασε αρχικώς και αναφέρθηκε στο περιεχόμενο των συνομιλιών που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ.

«Ο κ. Ξυλούρης, επονομαζόμενος και «Φραπές» ή «Τζιτζής» ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς, λέει στον Στρατάκο στη συνομιλία της δικογραφίας: «Του είπα του Μανώλη: "Μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο στον Κυριάκο". Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σαφές: Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού στη δικογραφία;», όπως ρώτησε.

«Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι!», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Όταν η κυβέρνηση έλεγε ότι το πρόβλημα είναι διακομματικό και διαχρονικό, εσείς μας κουνούσατε το δάχτυλο», υποστήριξε και πρόσθεσε πως αυτό που έχει προκύψει κατά τις τρίμηνες συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής είναι «κουμπαριές, φιλίες στενές σχέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνδέονται απευθείας με το πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη».

Στο στόχαστρο ο Ανδρουλάκης

Βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατέθεσε εκ νέου την επίμαχη φωτογραφία από το γάμο Λαμπράκη - Κουτάντου και σημείωσε πως «εκείνος είναι που άνοιξε το θέμα με τις κουμπαριές. Έβγαλε και αφίσα το ΠΑΣΟΚ. Τόσο άθλιοι είστε πολιτικά! Έπεσε στο λάκκο που άνοιξε ο ίδιος. Και τελικά τι αποδείχθηκε. Κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι ο συλληφθείς!».

Τον Μακάριο Λαζαρίδη διαδέχθηκε στο βήμα ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτο μπρα ντε φερ μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ», που «κουβεντιάζουν για κουμπάρους σε ένα σκάνδαλο σήψης».