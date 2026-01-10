Τηλεοπτικό «μπλακ άουτ»: Σύγκρουση Τζάκρη - Λαζαρίδη για Καρυστιανού και αποχώρηση on air

Έντονη αντιπαράθεση στον «αέρα» του Open σημειώθηκε ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον βουλευτή της Νέα Δημοκρατία Μακάριος Λαζαρίδης , με φόντο τη συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας του λεγόμενου «κόμματος Καρυστιανού».



Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η κουβέντα στράφηκε στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από τη Μαρία Καρυστιανού. Η κ. Τζάκρη ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, μιλώντας για τοποθετήσεις που, όπως είπε, «δεν προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».



Η αντίδραση του κ. Λαζαρίδη ήταν άμεση. «Αλητεία;» αντέτεινε, για να λάβει καταφατική απάντηση. «Ντροπή», απάντησε εμφανώς εκνευρισμένος, με το επεισόδιο να κορυφώνεται λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο βουλευτής της ΝΔ αποχώρησε από την εκπομπή, δηλώνοντας τη δυσαρέσκειά του για το επίπεδο της συζήτησης και τους χαρακτηρισμούς στον τηλεοπτικό «αέρα».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 25.30



Μετά την αποχώρησή του και ύστερα από επανειλημμένες παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, η κ. Τζάκρη αναδιπλώθηκε, αποφεύγοντας τον επίμαχο όρο και μιλώντας πλέον για «παράλογα» επιχειρήματα εκ μέρους της ΝΔ.



Το επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στο ήδη ηλεκτρισμένο πολιτικό κλίμα γύρω από την κοινωνική αγανάκτηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, μεταφέροντας την ένταση χωρίς φίλτρακαι στις ζωντανές τηλεοπτικές συζητήσεις.