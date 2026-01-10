Μαρία Καρυστιανού: «Κουρελόχαρτο το Σύνταγμα – Καταργήστε το Άρθρο 86»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επανέρχεται η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «Σύνταγμα σε κατάσταση πολιορκίας» και καταγγέλλοντας μια γενικευμένη θεσμική εκτροπή που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί στην πλήρη απαξίωση του πολίτη.

Στην ανάρτησή της, συνδέει τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα με τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, την οποία χαρακτηρίζει «κατάπτυστη» και για την οποία επιρρίπτει ευθύνες απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Όπως σημειώνει, η συμφωνία δίνει «το τελειωτικό χτύπημα» στον αγροτικό κόσμο, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη διατροφική ασφάλεια. Ανταλλάσσεται, όπως σχολιάζει σκωπτικά, με εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, «λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη».

Παράλληλα, στρέφεται κατά του νομοσχεδίου Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι αλλοιώνει τον συνταγματικό πυρήνα της εθνικής άμυνας και συνιστά «επικίνδυνο σκάνδαλο» εις βάρος της κοινωνίας και της χώρας.

Ιδιαίτερη αιχμή αφήνει για τη στάση του πολιτικού συστήματος συνολικά, καταγγέλλοντας πρωτοφανή σύμπλευση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρει, η σύμπλευση αυτή δεν γίνεται για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς.

Κάνει λόγο για «καλοστημένο θέατρο» και εναλλαγή προσώπων στην εξουσία με μοναδικό στόχο τη διατήρηση της διαπλοκής.

Κάλεσμα για αναθεώρηση του Συντάγματος

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει ευθεία πρόκληση προς το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει άμεσα σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπενθυμίζει παλαιότερες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 και θέτει το ερώτημα αν αυτές οι δηλώσεις ήταν πράγματι ειλικρινείς.

Στο τέλος της ανάρτησης, διατυπώνει τρία συγκεκριμένα αιτήματα: την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και την πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με τερματισμό του κυβερνητικού ελέγχου στην ηγεσία της.

Η ίδια επικαλείται τις πάνω από 1,3 εκατομμύρια υπογραφές που έχουν ήδη κατατεθεί στη Βουλή, τονίζοντας πως «η ανοχή τελείωσε» και πως «η ώρα για πράξεις έχει φτάσει».