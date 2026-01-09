Καρυστιανού: «Αν μου ζητηθεί επισήμως, θα φύγω - Δεν θα ανακοινώσω κόμμα στην επέτειο των Τεμπών»

Η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν και ανέφεραν ότι πρόκειται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό της κίνημα ή κόμμα, ανήμερα της τρίτης επετείου (28 Φεβρουαρίου) του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό», τόνισε χαρακτηριστικά η κα Καρυστιανού, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Όσον αφορά τις φήμες για ενδεχόμενη παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, η ίδια επεσήμανε ότι περιμένει να της ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσει.

Η κα Καρυστιανού υπογράμμισε ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί ένα κλίμα διχασμού μεταξύ των συγγενών των θυμάτων, κάτι που, όπως τόνισε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Παραμένουμε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν σε κάθε δίκη», δήλωσε, διαψεύδοντας τις φήμες για οποιαδήποτε διάσταση απόψεων. «Το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα» είπε και έκανε λόγο για «προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και διχασμού».

Σύμφωνα με την Μαρία Καρυστιανού, «η διαφορετικότητα στις σκέψεις, στις ενέργειες, είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται αυτό δολίως για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς, έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές». Η ίδια επισήμανε ότι δεν αφορά μόνο το προαναγγελθέν κόμμα, το οποίο σχολίασε ότι «είναι κάτι το διαφορετικό, ένας άλλος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών.

ΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ (ΦΩΤΟ: EUROKINISSI)

Ερωτηθείσα αν θα παραμείνει πρόεδρος του συλλόγου, είπε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα email. Περιμένω να δεχτώ το αντίστοιχο email. Το Μάρτιο λήγει ούτως ή άλλως η θητεία μου. Εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το διοικητικό συμβούλιο, ευχαρίστως να παραχωρήσω τη θέση μου». Συνέχισε λέγοντας πως για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο «η κυβέρνηση με σχεδόν την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, είναι μία γροθιά απέναντι σε έναν γονέα, σε ένα κίνημα κατά της διαφθοράς».

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί αντιδράσεις συγγενών θυμάτων στα Τέμπη, μεταξύ των οποίων και του Πάνου Ρούτσι, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Εκτός από την κα Καρυστιανού, δηλώσεις στα ΜΜΕ έκανε και η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», καθώς και συνήγορος των συγγενών των θυμάτων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής δίκης.



Επιπλέον, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις εξελίξεις της δίκης, ενώ ο κ. Πάνος Ρούτσι καταδίκασε τις συμπεριφορές των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Τέλος, ο κ. Ηλίας Παπαγγελής στάθηκε στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής δικάσιμου, το δικαστήριο δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης.