Καρυστιανού: «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών» -Ποιοι μένουν εκτός του νέου κόμματος

Για τα σχέδιά της και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πολιτικές της κινήσεις, μίλησε στην Καθημερινή της Κυριακής η Μαρία Καρυστιανού Η ίδια απαντά στις επικρίσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών που διαφωνούν με την πρωτοβουλία της, ενώ το ρεπορτάζ της εφημερίδας αποτυπώνει ποιοι αποκλείονται από το νέο κόμμα.

Αναφερόμενη στη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν γονείς θυμάτων του συλλόγου των Τεμπών, όπως ο Παύλος Ασλανίδης, οι οποίοι την κάλεσαν να παραιτηθεί από την προεδρία, η κ. Καρυστιανού δήλωσε:



«Σέβομαι τη διαφορετικότητα και την ελεύθερη βούληση κάθε ανθρώπου, πολύ περισσότερο των συγγενών, με τους οποίους μας ενώνει ο κοινός πόνος απώλειας των αγαπημένων μας. Με προβληματίζει όμως η αντίδραση ορισμένων εξ αυτών στην οργάνωση του κινήματος κατά της διαφθοράς, που σκότωσε τα παιδιά μας και ασελγεί πάνω στη μνήμη τους συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα που τους στέρησαν τη ζωή. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Για να μην το πράττουν όλοι, προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους, που εκ των πραγμάτων, αδυνατώ να συμμεριστώ».

Ιδεολογικός προσανατολισμός: «Μοναδικό κριτήριο το κοινό καλό»

Σε ερώτηση για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του υπό διαμόρφωση κόμματος, η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το κίνημα έχει ως μόνο κριτήριο δράσης το κοινό καλό των πολιτών και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας». Όπως σημείωσε, με καλή προαίρεση και συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, «είναι παραπάνω από βέβαιον ότι θα βρεθεί χρυσή τομή σε κάθε διαφωνία και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης».

Θέσεις για τα ελληνοτουρκικά και τα «ήρεμα νερά»

Αναφερόμενη στις θέσεις της για τα ελληνοτουρκικά, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι «τα ήρεμα νερά σημαίνουν ότι έχουμε αποδεχτεί κάποια πράγματα αντίθετα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Το να έχουμε ήρεμα νερά και να βλέπουμε τα τουρκικά αλιευτικά να κόβουν βόλτες στα δικά μας χωρικά ύδατα, για μένα δεν είναι ήρεμα νερά».

Γρήγορες διαδικασίες και θεματικές ομάδες εργασίας

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα, σημείωσε πως οι διαδικασίες εξελίσσονται γρήγορα και ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί ομάδες με αξιόλογα μέλη, με γνώση και εμπειρία, οι οποίες εργάζονται σε εθελοντική βάση ανά αντικείμενο: οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική και άμυνα.

Αποκλεισμοί από το πολιτικό σύστημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η ίδια έχει δεχτεί πολλές προσεγγίσεις, δημόσιες και άτυπες, ωστόσο έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με πρόσωπα που είχαν ουσιαστική ανάμειξη με την πολιτική

Η στενή συνεργάτις και το παρελθόν της

Βασική συνεργάτιδά της φέρεται να είναι η Μαρία Γρατσιά, η οποία στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη». Στην Α’ Αθηνών είχε λάβει τις περισσότερες ψήφους μετά τον Δημήτρη Νατσιό, χωρίς όμως το κόμμα να εξασφαλίσει έδρα. Όπως αναφέρεται, τόσο η κ. Γρατσιά όσο και η κ. Καρυστιανού είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενα πρόσωπα.

Ποιοι μένουν εκτός του νέου φορέα

Την ίδια ώρα, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι όσοι επιχείρησαν ή ήλπιζαν να έχουν ρόλο στον νέο φορέα έχουν απορριφθεί. Ονόματα που ακούστηκαν, είτε οικειοθελώς είτε επειδή η κ. Καρυστιανού είχε εκφραστεί θετικά γι’ αυτούς, όπως οΣτέφανος Κασσελάκης ή ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, δεν θα έχουν θέση στο εγχείρημα. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φαραντούρης διεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των θετικών του σχολίων για το νέο κόμμα.

Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να μην συμμετέχει κανείς που έχει εκλεγεί ή κατείχε θέση σε κόμμα στο παρελθόν, με μοναδική εξαίρεση όσους υπήρξαν υποψήφιοι αλλά δεν εξελέγησαν.