Σκέρτσος κατά αντιπολίτευσης: Οδηγείτε τη χώρα σε ιδιότυπο αγροτικό Grexit

Την ώρα που οι αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και απορρίπτοντας την πρόσκληση για διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, η πολιτική αντιπαράθεση «φουντώνει», μεταφερόμενη και στο κοινοβουλευτικό τερέν.

Παρεμβαίνοντας στη μαραθώνια «μάχη» επί του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, ο Άκης Σκέρτσος επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σχολιάζοντας πως «οδηγεί τη χώρα σε ένα ιδιότυπο αγροτικό Grexit εάν συνεχίσει έτσι».

Η παραπάνω αναφορά του υπουργού Επικρατείας απευθύνονταν ειδικώς στην Πλεύση Ελευθερίας, καθώς είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος στάθηκε στα ζητήματα της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η ένδειά σας να μιλήσετε για την οικονομία, για τις μεταρρυθμίσεις, σας οδηγεί στη μονοδιάστατη αντιπολίτευση μόνο γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη», σημείωσε ο Άκης Σκέρτσος.

«Σταματήστε να κατηγορείτε την αντιπολίτευση! Εσείς φταίτε εάν γίνει αγροτικό Grexit!», ανταπάντησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, προκαλώντας τη νέα αντίδραση του Άκη Σκέρτσου.

«Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικώς με την αναδιάρθρωση της κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων», είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Όταν εσείς τάσσεστε υπέρ όλων των αιτημάτων των αγροτών, ένα εκ των οποίων είναι η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τότε αναιρείτε αυτή τη συμφωνία και ναυαγεί το σχέδιο. Αυτό σημαίνει ιδιότυπο αγροτικό Grexit! Σταματήστε να κοροϊδεύετε τους αγρότες και την κοινωνία!», επεσήμανε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Επικρατείας, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως «την ίδια ημέρα που αναλαμβάναμε ομόφωνα την προεδρία του Eurogroup, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που προέρχονται από το αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα». Κατά τον Άκη Σκέρτσο, η κυβέρνηση θα συγκρουστεί με αυτές τις συμπεριφορές που «προσβάλλουν τους πολλούς νομοταγείς αγρότες και τους πολίτες».

«Είστε αρνητές της πραγματικότητας»

Ο Άκης Σκέρτσος αντέδρασε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για την πορεία της οικονομίας. «Αυτό είναι στρεψοδικία. Εγώ μίλησα για τα ελλείμματα που έγιναν πλεονάσματα. Έχουμε ματώσει για να φτάσουμε στο τιμόνι του Eurogroup, μόνο εσείς αρνείστε τις κατακτήσεις, είστε αρνητές της πραγματικότητας», σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας.

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας σχολίασε πως «είναι θράσος να μας μιλάτε για ευημερία. Μιλάτε σαν πορφυρογέννητα πριγκηπόπουλα, τα όριά σας είναι το Κολωνάκι, δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην περιφέρεια».

Κουτσούμπας: «Φάγατε τα μούτρα σας»

Στη συζήτηση παρενέβη και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο αγροτικό ξεσηκωμό από το 1996. «Εσείς στείλατε τελεσίγραφα, πρώτα με την καταστολή και τα αγροτοδικεία, μετά με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού. Φάγατε τα μούτρα σας! Τα μπλόκα υπονομεύουν τα συμφέροντα των λίγων που υπηρετείτε», κατήγγειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αιχμηρά και στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι αγρότες ακούνε να έχουν δοθεί εκατομμύρια στους “Φραπέδες”, τους “Τζιτζήδες” πως τους λένε. Ακούνε τα λαμόγια σας να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, όταν νωρίτερα λαλούσαν στα κανάλια. Τι μεσολάβησε; Μήπως κάποιος συμβιβασμός;», διερωτήθηκε.