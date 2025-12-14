Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι υποστήριξαν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη οι οποίοι για χρόνια εισέπρατταν και πλούτιζαν με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Συγκεκριμένα, στη δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας εις βάρος των συλληφθέντων, που μεταφέρθηκαν με ειδική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας από την Κρήτη στην Αθήνα, για το σκάνδαλο με τις «μαϊμού» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται επτά κακουργήματα.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει ​τις 120.000€

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ​Ελληνικού Δημοσίου

«Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Την Πέμπτη στον ανακριτή αρχηγός και λογιστής

Όλοι αρνούνται το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους απαγγέλθηκε και υποστηρίζουν πως δεν είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Παραπέμφθηκαν ενώπιον του ανακριτή, όπου θα κληθούν εντός της εβδομάδας να απολογηθούν. Τελευταίοι ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, ο φερόμενος ως αρχηγός, Μύρων Χιλετζάκης και ο λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης.

Η δράση και η λεία του κυκλώματοςΑυτά τα δύο πρόσωπα θεωρούνται κομβικά στη λειτουργία του κυκλώματος. Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρων Χιλετζάκης εμφανιζόταν μάλιστα υπέρμαχος των ερευνών που γίνονταν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εμείς αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, είτε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε τοπική».

Άλλοτε, μάλιστα, ασκούσε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ελέγχους και τα πρόστιμα που επέβαλε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στης Ελλάδας την πλάτη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει κατά καιρούς πάρα πολλά παιχνίδια και παίρνω και την ευθύνη του λόγου μου».

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, στην κατοχή του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκε ταυτότητα και κάρτα τραπέζης ατόμου που έχει πεθάνει! Στον λογαριασμό αυτού του ατόμου μάλιστα έμπαιναν επιδοτήσεις και γίνονταν αναλήψεις.

Οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είχε άμεση συνεργασία με τον «πράσινο» λογιστή, Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουν διαπιστώσει πως σε αιτήσεις για τη λήψη επιδότησης του πρώτου, τα χρήματα πιστώνονταν σε λογαριασμό του δεύτερου.

«Δεν γνώριζα για τις επιδοτήσεις»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA την Κυριακή (14.12.2025), μία από τις συλληφθείσες για το σκάνδαλο υποστηρίζει πως για όλα ευθύνεται ο αρχηγός του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Είμαι υπάλληλος αγροτικού συνεταιρισμού, ο φερόμενος ως αρχηγός με έβαλε να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά μου και εγώ του είπα ”δεν θέλω να μπλεχτώ, εάν είναι κάτι έκνομο”. Εκείνος μου απάντησε ”όχι δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεσαι”. Δεν γνώριζα τίποτα για τις επιδοτήσεις που έμπαιναν σε αυτό το λογαριασμό, δεν είχα καν εγώ την κάρτα ανάληψης, αυτή την είχε κρατήσει ο ίδιος».

«Άνοιξαν λογαριασμό εν αγνοία μου»

Ένας από τους κατηγορούμενους στο σκάνδαλο, που δεν έχει συλληφθεί, μιλάει στο MEGA και ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα του κυκλώματος.

«Ανοίγανε λογαριασμούς σε τράπεζες, σε άλλα ονόματα και τις παίρναν αυτοί τις επιδοτήσεις, είχαν το άτομο μέσα στην τράπεζα και τους έδινε τα λεφτά. Έχω κάτι ελιές, αλλά δεν έχω πάρει ποτέ μου επιδότηση. Πώς άνοιξαν τον λογαριασμό της τράπεζας απορώ; Πώς έβαλαν την επιδότηση στο όνομά μου στην τράπεζα;».

Σύντομα αναμένονται και νέες συλλήψεις, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις. Έχουν ελεγχθεί 6.000 ατομικά ΑΦΜ, ερευνήθηκαν, έχουν δεσμευτεί 33 εκατ. ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις που κατελήφθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως», είπε.

Το ποσό που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ.