Χρυσοχοΐδης: Έρχονται νέες συλλήψεις για κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων -Καμία καταστολή στα μπλόκα

Με κατηγορηματικό τρόπο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διέψευσε τη χρήση αστυνομικής βίας στα μπλόκα των αγροτών, αρνούμενος ότι έγινε χρήση πλαστικών σφαιρών στα επεισόδια της Κρήτης, προαναγγέλλοντας ταυτοχρόνως πως πολύ σύντομα το ελληνικό FBI θα εξαρθρώσει και νέες εγκληματικές οργανώσεις που διασπάθισαν αγροτικές επιδοτήσεις.



«Πού το βλέπετε αυτό το έργο; Της καταστολής; Σε ποια ταινία; Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης; Σοβαρολογείτε; Αλήθεια σε ηλίθιους και λωτοφάγους απευθύνεστε; Όχι ψέματα, επιτέλους!», υποστήριξε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και αρνούμενος πως υπήρξε χρήση πλαστικών σφαιρών στην Κρήτη.



«Τραυματίες αστυνομικούς είχαμε στην Κρήτη. Δεν διαθέτει η Ελλάδα πλαστικές σφαίρες, που να τις βρούμε; Για όνομα του Θεού! Τι ψέματα είναι αυτά;», υποστήριξε.



Μάλιστα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στο έργο του ελληνικού FBI και συγκεκριμένα στην εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων που εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημέρωσε πως δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της Δικαιοσύνης και πως «πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία».



Όπως σημείωσε, ήδη έχουν ελεγχθεί 6.000 και πλέον ατομικά ΑΦΜ, ενώ έχουν δεσμευτεί 33 εκατ. ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις που κατεβλήθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως.



«Χτυπήσατε με πλαστικές σφαίρες αγρότες στην Κρήτη όταν δεν το έχετε κάνει ποτέ σε αναρχικούς», υποστήριξε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός.



Να «απολογηθεί» κάλεσε τον υπουργό ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύση Ελευθερίας, καταγγέλλοντας «ακραία χρήση αστυνομικής βίας» και χρήση πλαστικών σφαιρών από την ΕΛΑΣ στα επεισόδια της Κρήτης.



54.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα

Νωρίτερα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στον φράχτη στον Έβρο, καθώς και στις 54.000 συλλήψεις για παράνομες εισόδους στη χώρα, ενώ επεσήμανε πως πράγματι η κατάσταση στις φυλακές είναι δύσκολη λόγω του υπερπληθυσμού, μιλώντας για τα καινούρια σωφρονιστικά καταστήματα σε Ασπρόπυργο, Κασσαβέτεια, Κασσάνδρα, Βοΐο Κοζάνης, Γιάννενα, Φιλιάτες Θεσπρωτίας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας.



Ο υπουργός ανακοίνωσε και πως φέτος είχαμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα, ενώ τόνισε πως το τελευταίο τριήμερο έγιναν 17.500 αλκοτέστ.