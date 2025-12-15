«Ξεσκονίζουν» τα αιτήματα των αγροτών στο Μαξίμου: Αφόρητες πιέσεις από την αγορά ενόψει των γιορτών

Ανάμεσα στους ανυποχώρητους αγρότες στα μπλόκα ανά την επικράτεια και την ανάγκη για την ανεμπόδιστη τουριστική κίνηση και την απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα την κρίσιμη περίοδο της εορταστικής ανάπαυλας είναι υποχρεωμένη να ισορροπήσει πλέον η κυβέρνηση.

Με την εβδομάδα των Χριστουγέννων να πλησιάζει επικίνδυνα στην κυβέρνηση έλαβαν χθες το απόγευμα τον κατάλογο των αιτημάτων των αγροτών και τόσο στις χθεσινές επικοινωνίες των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου, όσο και στις σημερινές πρωινές συσκέψεις στην πρωθυπουργική έδρα θα γίνουν οι απαραίτητες σταθμίσεις, καθώς από την κυβέρνηση δεν εγκαταλείπεται η προσπάθεια για μία συνάντηση με τους αγρότες τα επόμενα 24ώρα μετά την απροθυμία τους να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού.

Πάντως, στην κυβέρνηση περιέγραφαν ως ανεδαφικά ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών, όπως οι ελάχιστες εγγυημένες τιμές, ή μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και πάντως όχι μία εποικοδομητική στάση προς άρση του σημερινού αδιεξόδου.

«Ασυνήθιστη άρνηση για συνάντηση»

«Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα, οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή» διεμήνυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο και το στίγμα των κυβερνητικών διαθέσεων. Πάντως, κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος χαρακτήριζε μάλλον ασυνήθιστη την άρνηση του Συντονιστικού των αγροτών να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό τονίζοντας με νόημα πως πλέον η πίεση δεν βαραίνει μόνον την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και όλους όσοι υιοθετούν άκαμπτη στάση.

«Τα μπλόκα, που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια», υπογράμμισε στο χθεσινό του μήνυμα ο πρωθυπουργός.

Άλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μία συνάντηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες τις επόμενες ημέρες, καθώς, επαγγελματικές ομάδες, που ζημιώνονται από τους αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων ασκούν ήδη από χθες αυξανόμενη πίεση προς τους αγρότες να προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση.

Χαρακτηριστική ως προς τούτο ήταν η δήλωση του προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με την άρνηση, ούτε με την ομηρία της κοινωνίας» ενώ στο ίδιο μήκος κύματος οι πρόεδροι του ΕΒΕΘ, του ΒΕΘ, του ΣΒΕ και του ΣΕΒΕ προειδοποίησαν ότι «όταν η Πολιτεία καλεί σε διάλογο στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο και η πρόσκληση απορρίπτεται, η ευθύνη παύει να είναι μονομερής».

Προσπάθειες να μείνουν κλείσουν εντελώς οι δίαυλοι επικοινωνίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, αλλά και πρωθυπουργικοί συνεργάτες, όπως ο Θανάσης Νέζης βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους αγρότες, στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες.

Στην κυβέρνηση υπάρχει η εικόνα πως δεν στοιχίζονται όλοι οι αγρότες πίσω από τη σκληρή γραμμή της άρνησης του διαλόγου, κάτι, που, όπως λέγεται, μπορεί να μεταφραστεί τα επόμενα 24ώρα σε ένα ραντεβού ως προς το πρώτο, αποφασιστικό βήμα για την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Και τις προηγούμενες ώρες, πάντως, τα μηνύματα των κυβερνητικών αξιωματούχων συνέκλιναν προς την ανάγκη του διαλόγου με τους αγρότες.

Μάλιστα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έσπευσε μέσω της παρέμβασης του στη Σύνοδο των προέδρων των ΔΕΕΠ να συγκεκριμενοποιήσει τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι «η κυβέρνηση ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης». Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ναι, υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές του βαμβακιού, με τις τιμές του σταριού, αλλά και με την κτηνοτροφία μας..δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και έχουμε μελετήσει λύσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στις κλειστές κυβερνητικές συσκέψεις των τελευταίων ημερών έχει γίνει επεξεργασία για τη μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος ( γύρω στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 9,2 που είναι σήμερα ) αλλά και για την παράταση του μειωμένου ρεύματος και το 2026.

Επίσης, στην κυβέρνηση έχουν ήδη κάνει την άσκηση του επαναπροσδιορισμού της τιμής του αγροτικού καυσίμου, ώστε να προσφερθεί κάτι καλύτερο κατά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Επιπλέον, μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Υπουργείου Οικονομικών συζητείται πιθανή έκτακτη οικονομική ενίσχυση, στα πρότυπα του Μέτρο 23 για απώλεια εισοδήματος εξ αιτίας της αύξησης του κόστους παραγωγής και μείωσης των τιμών διεθνώς, όπως στην περίπτωση του σιταριού και του βαμβακιού.