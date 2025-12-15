Εκτάκτως δηλώσεις Τσιάρα για αγρότες – Μήνυμα Μαρινάκη για «λογικά» και «μαξιμαλιστικά» αιτήματα

Στις 3 το μεσημέρι αναμένεται η συνέντευξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, με αντικείμενο τα αιτήματα των αγροτών και τις δυνατότητες ανταπόκρισης της κυβέρνησης, εν μέσω κινητοποιήσεων και έντονης πίεσης από τον αγροτικό κόσμο.

Το κυβερνητικό στίγμα είχε ήδη δοθεί νωρίτερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση διαχωρίζει τα αιτήματα των αγροτών σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα που χαρακτηρίζονται «λογικά» και μπορούν να εξεταστούν χωρίς να προκαλέσουν δημοσιονομική εκτροπή, και σε άλλα που κρίνονται «μαξιμαλιστικά» και δεν μπορούν να εφαρμοστούν, κυρίως λόγω ευρωπαϊκών περιορισμών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί στη λογική των γενικευμένων παροχών, επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε παρέμβαση οφείλει να είναι συμβατή τόσο με τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού όσο και με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο διάλογος με τους αγρότες συνεχίζεται και ότι η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Χουβαρντάδες με τα λεφτά των πολιτών»

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η τοποθέτηση του κ. Τσιάρα σε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ενέργεια, οι αποζημιώσεις και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο υπουργός αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στους περιορισμούς που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και στους κανόνες που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης των αγροτών και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αποφεύγοντας δεσμεύσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις όπου αυτό είναι εφικτό, αλλά χωρίς υπερβάσεις και χωρίς ρήξη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη θέλει να μην πάρει αυτός ο ζωτικός κλάδος όσα περισσότερο μπορεί» είπε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση υπάρχει η στάθμευση των εσόδων και των εξόδων που έχει η χώρα.

«Αν τα χρήματα δίνονταν με τον τρόπο που λέει η αντιπολίτευση στη βουλή θα είχαμε πτωχεύσει άλλες δέκα φορές» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Η χώρα θα χρεοκοπήσει ξανά εάν ξανακυβερνήσουν όσοι κάνουν τους χουβαρντάδες με τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών».