Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες – Οι συνελεύσεις καθορίζουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων

Συσκέψεις στα μπλόκα πραγματοποιούν οι αγρότες προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ο οποίος απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο και εμμέσως άνοιξε παράθυρο για ικανοποίηση κάποιων εκ των αιτημάτων τους. Ωστόσο, παρά την πρόσκληση, οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου εμφανίζονται επιφυλακτικοί, χαρακτηρίζοντας γενικόλογες τις δηλώσεις του υπουργού και χωρίς σαφείς δεσμεύσεις.



Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για άμεσες παρεμβάσεις και κάλεσε τους αγρότες σε ουσιαστικό διάλογο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπευθυνότητας από όλες τις πλευρές. Όμως, οι αγρότες συνεχίζουν τις συνελεύσεις τους στα μπλόκα, προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στη Νίκαια της Λάρισας, συνεδριάζει το συντονιστικό τους, ενώ αντίστοιχες συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα μπλόκα της χώρας. Οι αγρότες αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση βλέπει πλέον τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο τα βασικά ζητήματα παραμένουν χωρίς σαφείς απαντήσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στην κεντρική πλατεία.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, οι 57 πιο δυναμικοί αποκλεισμοί της χώρας και τα υπόλοιπα μπλόκα θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία θα τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού.



Οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων χαρακτήρισαν τις ανακοινώσεις του υπουργού «ασπιρίνες», ενώ εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, προς το παρόν απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα, με νέα σύσκεψη να προγραμματίζεται εντός της ημέρας για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων και των μορφών κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Στην Εγνατία Οδό παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από τις 18:30 έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανοίγει νωρίτερα ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά, καθώς πάνω από 500 οχήματα είχαν συγκεντρωθεί στην ελληνική πλευρά λόγω του αποκλεισμού. Οι αγρότες σχεδιάζουν νέα σύσκεψη στο Τελωνείο του Προμαχώνα για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους, με τις επιλογές να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αποκλεισμό σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.



Παράλληλα, αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2026 η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της 30ης Νοεμβρίου, ημέρα που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία. Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία για να κληθούν και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στα περιστατικά.



Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την κυκλοφορία και τη μεταφορά προϊόντων, ενώ η ένταση παραμένει υψηλή, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους.