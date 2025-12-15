Δημοσκόπηση Alco: Μικρή άνοδος για ΝΔ, αγροτικό και οικονομία στο προσκήνιο

Μικρή άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της Alco, κερδίζοντας 0,3 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και φτάνοντας στο 23,6%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,6%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελληνική Λύση στο 9,5%.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,7%. Σημαντικό είναι το ποσοστό της γκρίζας ζώνης, που φτάνει το 20,9%, υποδηλώνοντας υψηλή αβεβαιότητα μεταξύ των ψηφοφόρων.

Στο ερώτημα για τον χρόνο διεξαγωγής εκλογών, το 56% των ερωτηθέντων επιθυμεί πρόωρες εκλογές μέσα στο 2026, ενώ το 44% προτιμά να διεξαχθούν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Όσον αφορά την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα μετά την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη», η πλειονότητα των πολιτών (68%) θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια», ενώ μόνο το 15% βλέπει «νέα πρόταση» από τον ίδιο.

Σημαντικά είναι και τα ποσοστά όσον αφορά τις κοινωνικές αντιδράσεις και την αξιολόγηση της κυβέρνησης. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις κρίνονται δικαιολογημένες από το 78% των πολιτών, με το 15% να διαφωνεί. Αντίστοιχα, το 69% εκτιμά ότι η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα αποδώσει αποτελέσματα. Όσον αφορά την ικανότητα της κυβέρνησης να κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών, συμφωνεί μόλις το 37%, ενώ το 55% έχει αντίθετη άποψη. Η συνολική ικανοποίηση από την κυβέρνηση παραμένει χαμηλή, με το 40% να δηλώνει ότι είναι πολύ/αρκετά ή λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 56% δηλώνει δυσαρεστημένο.

Οι πολίτες αναδεικνύουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση (54%), ενώ ακολουθούν η διαφάνεια (17%) και η βελτίωση του συστήματος υγείας (15%). Σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, το 34% θεωρεί ότι θα υπάρξει κάποια θετική επίδραση, ενώ το 61% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει όφελος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται να είναι οι κύριοι ωφελούμενοι των φορολογικών μέτρων, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται χαμηλά στις προσδοκίες βελτίωσης.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει μια κοινωνία με μικρές πολιτικές μεταβολές, υψηλή αβεβαιότητα και έντονη ανησυχία για την καθημερινή ζωή, με την οικονομική πολιτική να παραμένει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων των πολιτών.