Γεραπετρίτης: «Έτος προκλήσεων το 2026, η Ελλάδα αναλαμβάνει σημαντικές θέσεις»

Ως «έτος προκλήσεων», χαρακτήρισε το 2026 ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας από βήματος Ολομέλειας πως η Ελλάδα αναλαμβάνει σημαντικές θέσεις, όπως το τιμόνι του Eurogroup και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον προσεχή Οκτώβριο, ενώ όπως επεσήμανε στις 9 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά θα εορταστεί η παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σε όλη την υφήλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε πως η χώρα μας ενισχύει διαρκώς το διπλωματικό της κεφάλαιο, αναφερόμενος διεξοδικώς στην αύξηση εσόδων του υπουργείου η οποία έχει επιτρέψει την άσκηση ακόμη πιο ουσιαστικής εξωτερικής πολιτικής. Αναφερόμενος εξάλλου στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, επεσήμανε πως από 286 εκατ. ευρώ το '23, το '26 φτάνει τα 440 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως τα προξενικά τέλη, από 4,5 εκατ. ευρώ που ήταν το '23, έχουν αυξηθεί σήμερα σε 30 εκατ. ευρώ. «Με αυτά τα χρήματα έχουμε καταφέρει πολλά στα κτίρια του εξωτερικού τα οποία πρέπει να αποπνέουν ισχύ, όχι μόνο να είναι ευπρεπή. Η ελληνική σημαία πρέπει να είναι στον ιστό κτιρίων που αποπνέουν ισχύ», όπως ανέφερε, ενημερώνοντας πως τα 90 κτίρια στο εξωτερικό που έχουν πλέον περιέλθει από το υπουργείο Οικονομικών στο υπουργείο Εξωτερικών έχουν αναβαθμιστεί με τους νέους αυτούς πόρους.

Μιλώντας για μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων στο εξωτερικό που έχει υπάρξει ποτέ, αναφέρθηκε στην ανέγερση νέων κτιρίων σε Λευκωσία και Βαγδάτη, στην ανακαίνιση της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, την αναστήλωση της πρεσβείας στο Ζάγκρεμπ, καθώς και τις επισκευές σε πολλές πρεσβείες.

Εντωμεταξύ, αναφέρθηκε και στα οικονομικά του προσωπικού του υπουργείου, κάνοντας λόγο για ένα συνολικό πακέτο αυξήσεων της τάξης των 30 εκατ. ευρώ.