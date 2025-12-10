Στον «πάγο» η Ε.Ε. - Η ενημέρωση Γεραπετρίτη στο ΚΥΣΕΑ για το ουκρανικό ηχεί «καμπανάκια»

Η υποβάθμιση του γεωπολιτικού κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στο Ανατολικό μέτωπο απασχόλησε σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr τη χθεσινή τακτική συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, προς τους συναδέλφους του απλά επιβεβαίωσε ότι στην παρούσα φάση η ΕΕ είναι κατ' ουσίαν αποκλεισμένη από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, που αφορούν τρία μέρη ( ΗΠΑ, Ουκρανία, Ρωσία ) και εξελίσσονται σε ζεύγη ( ΗΠΑ – Ρωσία και ΗΠΑ – Ουκρανία ). Και όλα αυτά την ώρα, που το όποιο αποτέλεσμα των εν εξελίξει διαβουλεύσεων αφορά ευθέως τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου.

Εξάλλου, σε 8 ημέρες οι 27 της ΕΕ θα βρεθούν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου αναμένεται η απόφαση για το κατά πόσον τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας.