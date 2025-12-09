Ζελένσκι: «Έτοιμο το ειρηνευτικό σχέδιο Ουκρανίας και ΕΕ - Θα το παρουσιάσουμε στις ΗΠΑ»

Έτοιμες να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ το ειρηνευτικό σχέδιο τους είναι Ουκρανία και Ευρώπη, όπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στα social media τη Τρίτη (9/12) όσον αφορά τον πόλεμο που πραγματοποιείται στη χώρα του.



Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ άλλων πως η ευρωπαϊκή πλευρά είναι αφοσιωμένη «σε μια πραγματική ειρήνη» ενώ υπογράμμισε πως όλα εξαρτώνται από το ενδεχόμενο η Ρωσία να είναι έτοιμη να λάβει μέτρα «για να σταματήσει η αιματοχυσία»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Σήμερα, συζητήσαμε ήδη με την διαπραγματευτική μας ομάδα τα αποτελέσματα των χθεσινών διεργασιών στο Λονδίνο, οι οποίες διεξήχθησαν σε επίπεδο Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας των Ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό συμφωνήθηκε χθες σε επίπεδο ηγετών.

Εργαζόμαστε πολύ ενεργά πάνω σε όλα τα στοιχεία των πιθανών βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου. Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ. Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να καταστήσουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά.

Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια πραγματική ειρήνη και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και, όπως ορθώς σημειώνουν οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου. Στο εγγύς μέλλον, θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα επεξεργασμένα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δόξα στην Ουκρανία!»