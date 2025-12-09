Η Ουκρανία ετοιμάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τις ΗΠΑ - «Βέτο» Ζελένσκι για παραχώρηση γης

Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο φαίνεται πως ετοιμάζει να παρουσιάσει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο αποκλείοντας για ακόμη μια φορά την «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο που είναι η παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία,

«Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θα παραχωρήσουμε τίποτα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να πράξει κάτι τέτοιο βάσει του ουκρανικού αλλά και του διεθνούς δικαίου» ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι από το Λονδίνο όπου βρέθηκε την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου για να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες.

Εδώ και καιρό, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει πως οποιαδήποτε αλλαγή στα σύνορα της χώρας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημοψηφίσματος και έγκρισης του ίδιου του λαού του.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται μετά από ημέρες εντατικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, οι οποίες απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία στην οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κίεβο.

Ωστόσο, η βιαστικά προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής της Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα - στην οποία παρευρέθηκαν ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς - θεωρήθηκε ευρέως ως ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να ενημερωθεί για την ιδιωτική αυτή σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα από τον επικεφαλής διαπραγματευτή του, Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος έγραψε στο Telegram ότι θα του παρείχε λεπτομέρειες για τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ρωσία προελαύνει σε ουκρανικές πόλεις

Την Τρίτη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας προελαύνουν κατά μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας και στοχεύουν το Μίρνοχραντ, κοντά στην στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ.

Αυτές οι καταλήψεις πόλεων, ωθούν τον Πούτιν πιο κοντά στην πλήρη ανάληψη του ελέγχου όλης της περιοχής του Ντονμπάς, που αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ.

Η αρχική διαρροή του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ σχεδίου των 28 σημείων πρότεινε η Ουκρανία να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν έχουν καταφέρει να την καταλάβουν πλήρως μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Παράλληλα, η ενέργεια που παράγεται στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, θα κατανέμεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι ηγέτες στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη έχουν δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επεξεργασία αυτού του σχεδίου τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για την επιδίωξη να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των μαχών.



Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου πάντως, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του.