Θερμή συνάντηση Πάπα Λέοντα - Ζελένσκι: «Ανάγκη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Στη Ρώμη και συγκεκριμένα στο Βατικανό μετέβη ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Λέοντα.

Ο Πάπας «επανέλαβε την ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου και εξέφρασε την επείγουσα επιθυμία του να οδηγήσουν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται στη δήλωση του Βατικανού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος από την πλευρά του, δήλωσε ότι η χώρα του «εκτιμά βαθιά» την ανθρωπιστική υποστήριξη του Πάπα Λέοντα μετά από συνάντηση μεταξύ των δύο στην παπική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο.



«Ενημέρωσα τον Πάπα για τις διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης. Συζητήσαμε περαιτέρω ενέργειες και τη μεσολάβηση του Βατικανού με στόχο την επιστροφή των παιδιών μας που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία», έγραψε στο X. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε προσκαλέσει τον Ποντίφικα να επισκεφθεί την Ουκρανία.



Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Βατικανό είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος προσβλέπει σε συνομιλίες στην Έδρα.

