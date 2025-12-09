Financial Times: Μερικές ημέρες διορία Τραμπ σε Ζελένσκι για να απαντήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο

Διορία μερικών ημερών έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου ο Ουκρανός ηγέτης να απαντήσει αν αποδέχεται ή όχι το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας διορία να δώσει την απάντησή του στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, υποστηρίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 μέσω WhatsApp.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα (08/12), ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η συνάντηση Ζελένσκι - Ευρωπαίων στο Λονδίνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τους ομολόγους του από την λεγόμενη E3 - Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο - στο Λονδίνο τη Δευτέρα (08/12). Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπαινίχθηκε τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, λέγοντας ότι οι ηγέτες είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν «τις επόμενες ημέρες. Επειδή αυτή θα μπορούσε να είναι μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας».



Ο Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (09/12) ότι εργαζόταν «πολύ ενεργά» πάνω σε στοιχεία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.



«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα».

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεργάστηκαν με τους διαπραγματευτές του Κιέβου στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια τριών ημερών διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι εκπροσωπήθηκε από τον Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και τον Αντρίι Χνάτοφ, αρχηγό του γενικού επιτελείου.



Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναθεώρηση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, το οποίο είχε καταρτιστεί με σημαντική ρωσική συμβολή. Αρχικά, αυτό περιελάμβανε αρκετά «αντιουκρανικά» σημεία, τα οποία ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί, αλλά τώρα έχουν μειωθεί σε 20 σημεία και είναι πιο ευνοϊκά για το Κίεβο.



Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα (08/12) ότι φοβάται ότι η ΕΕ θα εγκαταλείψει ένα σχέδιο για ένα «δάνειο επανορθώσεων» προς την Ουκρανία, υποστηριζόμενο από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, κυρίως λόγω φόβων μήπως αναστατώσει την Ουάσινγκτον και χάσει την υποστήριξη στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις άμυνας και ασφάλειας.