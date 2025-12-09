«Βόμβα» Ζελένσκι: «Έτοιμη η Ουκρανία για εκλογές σε 60-90 ημέρες αν μας εγγυηθούν την ασφάλεια»

Την ετοιμότητα της Ουκρανίας να οργανώσει εκλογές ακόμη και εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία, εξέφρασε την Τρίτη (9/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας ανοιχτά ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους να συμβάλουν στη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών.

Μιλώντας σε διαδικτυακή ενημέρωση με δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Ζητώ τώρα από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ασφάλεια. Αν αυτό γίνει, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη για εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του kyivpost.com.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε σχετική επικοινωνία με Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι το θέμα «αφορά αποκλειστικά τον ουκρανικό λαό» ενώ υπογράμμισε, πως διαθέτει «τη βούληση και την ετοιμότητα» για να προχωρήσει στη διαδικασία, ενώ κάλεσε τους νομοθέτες να καταρτίσουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στον εκλογικό νόμο, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εκλογών από το Σύνταγμα

Σημειώνεται ότι στην Ουκρανία, το Σύνταγμα απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών υπό στρατιωτικό νόμο. Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικές συζητήσεις στο εσωτερικό και τα μηνύματα από το εξωτερικό επαναφέρουν τη συζήτηση στο προσκήνιο.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση «προσκολλάται στην εξουσία» είπε και πρόσθεσε ότι «ειλικρινά, αυτή είναι μια εντελώς αβάσιμη ιστορία». Κάλεσε, μάλιστα, και την Βουλή της χώρας να προετοιμάσει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει συγκεκριμένες προτάσεις μετά την επιστροφή του στο Κίεβο.

Οι προϋποθέσεις για να πάνε οι Ουκρανοί στην κάλπη

Παράλληλα, τόνισε ότι εκλογές μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον διασφαλιστούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

Η ασφάλεια των πολιτών και των στρατιωτών, εν μέσω συνεχών επιθέσεων. Ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται τη νομιμότητα της διαδικασίας σε συνθήκες πολέμου.

Κλείνοντας, απαντώντας σε συζητήσεις περί ξένων πιέσεων, υπογράμμισε ότι η απόφαση «εξαρτάται πρώτα απ’ όλα από τον ουκρανικό λαό», και δήλωσε έτοιμος να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.