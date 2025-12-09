Συνέντευξη Τραμπ στο Politico: Η Ευρώπη είναι αποσυντιθέμενη και η Ουκρανία πρέπει να κάνει εκλογές

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιοδικό Politico αναφορικά με όλα τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ΗΠΑ από την αρχή της θητείας του.

Σχολιάζοντας τη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ευρώπη ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα εθνών υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων. Μάλιστα επέκρινε τις κατά τα άλλα παραδοσιακές συμμάχους της χώρας του ότι έχουν αποτύχει να ελέγξουν το μεταναστευτικό ζήτημα.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν» πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο».

Αναφορικά δε με τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις» συμπλήρωσε.

Σχετικά με το NATO υπογράμμισε πως: «Υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, νομίζω ότι είναι καλό να τις έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να τον καλέσω γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρός τύπος, στην πραγματικότητα, τον συμπαθώ πολύ. Πιστεύω, έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό. Αλλά έχουν δυσκολία να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητούν να του τηλεφωνήσω. Και του τηλεφωνώ, και πάντα τα καταφέρνω μαζί του».

«Ο Ζελένσκι πρέπει να διαβάσει το ειρηνευτικό σχέδιο»

Επανερχόμενος μάλιστα στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Τραμπ τόνισε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που προτάθηκε στη Φλόριντα στους Ουκρανούς αξιωματούχους. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Ωστόσο τόνισε τη σημασία να διεξαχθούν νέες εκλογές καθώς η χώρα μαστίζεται αυτή τη στιγμή από ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς το οποίο έχει ρίξει βαριά σκιά στην υπάρχουσα κυβέρνηση.«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

Παράλληλα όμως απαξίωσε για ακόμη μια φορά τον ρόλο των Ευρωπαίων: «Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα».

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε πως ο «Πούτιν δεν είχε κανένα σεβασμό για τον Μπάιντεν και δεν έχει κανένα σεβασμό για τον Ζελένσκι, δεν του άρεσε ο Ζελένσκι. Πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ, ξέρετε. Και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτούς να προσπαθήσουν να κάνουν μια συμφωνία. Εγώ... Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους... Κάνω συμφωνίες. Αυτή είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι ότι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι είναι τεράστιο».

Δεν αποκλείεται η αποστολή στρατευμάτων στη Βενεζουέλα

Παρόλο που δήλωσε ότι επιδιώκει μια ειρηνευτική ατζέντα στο εξωτερικό, ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να διευρύνει περαιτέρω τις στρατιωτικές ενέργειες που έχει αναλάβει η κυβέρνησή του στη Λατινική Αμερική εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική για να χτυπήσει τους φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών και να ασκήσει πίεση στο αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας.

Στην συνέντευξη, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ορισμένοι ηγέτες της αμερικανικής δεξιάς έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια χερσαία εισβολή στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τους συντηρητικούς που τον ψήφισαν, εν μέρει για να τερματίσει τους πολέμους στο εξωτερικό.

«Δεν θέλω να το αποκλείσω ή να το επιβεβαιώσω. Δεν μιλάω για αυτό» είπε ο Τραμπ σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για τη στρατιωτική στρατηγική».

«Κληρονόμησα ένα χάος»

Όσον αφορά στους δασμούς που που παρουσίασε και επέβαλε σε σχεδόν όλες τις χώρες τις υφηλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σίγουρος για την απόφασή του. «Η επίλυση του προβλήματος με την Κίνα έχει τεράστιο αντίκτυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συμφωνίες με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ινδονησία, όλες αυτές τις χώρες, αφορούν τρισεκατομμύρια δολάρια. Βγάζουμε πολλά χρήματα από αυτές τις χώρες. Στο παρελθόν, όλες αυτές οι χώρες μας έκλεβαν. Αν πάτε πίσω, κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν, αν πάτε πίσω, κατά τη διάρκεια της θητείας του Ομπάμα, μας έκλεβαν όπως κανείς άλλος... Γι' αυτό χρωστάμε 38 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εννοώ, τα χρωστάμε για κάποιο λόγο. Αλλά θυμηθείτε, όταν όταν είχαμε ένα πρόβλημα με την Κίνα πολύ πρόσφατα, κατάφερα να το λύσω. Δεν το λύνεις αυτό χωρίς να μιλάς με τους ανθρώπους, χωρίς να απαντάς.

Κληρονόμησα ένα χάος. Οι τιμές ήταν στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών όταν ανέλαβα. Οι τιμές μειώνονται σημαντικά. Κοιτάξτε την ενέργεια. Εσείς και εγώ συζητήσαμε πριν από τη συνέντευξη, η ενέργεια... έχει μειωθεί απίστευτα. Οι τιμές μειώνονται όλες. Έχουν περάσει 10 μήνες. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχουμε κάνει.ίο.

ξέρετε τι συμβαίνει λόγω των δασμών, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιστρέφουν. Ξέρετε, χάσαμε το 58% της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είχαμε... το μονοπώλιο στον κόσμο. Είχαμε τα πάντα».