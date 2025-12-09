Politico: Αυτές είναι οι πιο ισχυρές προσωπικότητες στην Ευρώπη - Η Ελληνίδα που ξεχωρίζει

Τις προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επίδραση στην Ευρώπη παρουσίασε η εφημερίδα Politico σε ειδικό αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την περιγραφή του περιοδικού «Η κατάταξη των πιο ισχυρών ανθρώπων στην Ευρώπη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Ακόμα και σε περιόδους ηρεμίας, η εξουσία και η επιρροή κυκλοφορούν μεταξύ μεταβαλλόμενων συμμαχιών και θεσμών. Φέτος, πολλά από τα μακροχρόνια κέντρα εξουσίας της Ευρώπης απλώς έχασαν την επιρροή τους».

Οι ηγέτες στην φετινή κατάταξη δυνάμεων του POLITICO 28 είναι εκείνοι που με κάποιο τρόπο ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση ή αξιοποίησαν την ευκαιρία για να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται μη δημοφιλείς ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών εθνών που έρχονται σε ρήξη με την ορθοδοξία για να πιέσουν για περισσότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, καθώς και αντάρτες που αντλούν δύναμη από την επιδεινούμενη πολιτική πόλωση.

«Όπως θα περίμενε κανείς, η ανερχόμενη λαϊκιστική δεξιά εκπροσωπείται επαρκώς - όπως και οι στοχαστές που ασκούν πιέσεις για μια ρήξη με το status quo - αλλά το ίδιο ισχύει και για τους ηγέτες μικρότερων χωρών που έχουν απροσδόκητα αναδυθεί για να αντιδράσουν κόντρα στο ρεύμα» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ποιοι βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκτησε την κορυφή ως πρόσωπο με τη μεγαλύτερη επιρροή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Politico «κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη φέτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η Ευρώπη έχει να κάνει με έναν απρόβλεπτο, κυρίαρχο εταίρο του οποίου οι παρορμήσεις μπορούν να ανατρέψουν την ήπειρο από τη μια μέρα στην άλλη».

Reuters

Στη δεύτερη θέση συναντάμε την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν την οποία το περιοδικό χαρακτηρίζει «το βόρειο αστέρι».

Τα τελευταία έξι χρόνια, η 48χρονη πολιτικός έχει εξαγάγει αθόρυβα το δικό της είδος πεισματάρικης σοσιαλδημοκρατίας σε όλη την ήπειρο - ένα μείγμα αριστερής πολιτικής πρόνοιας και δεξιάς σκληρότητας στο μεταναστευτικό και την άμυνα - ανατρέποντας παράλληλα τον ιστορικό ευρωσκεπτικισμό της χώρας της.

Reuters

Τρίτος στη λίστα είναι ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Απρόθυμος ριζοσπάστης» είναι ο τίτλος που του αποδίδεται από τους συντάκτες του περιοδικού. Ένας Χριστιανοδημοκράτης αφοσιωμένος σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και έτοιμος να εμπιστευτεί την Ουάσινγκτον για τη διατήρηση της ειρήνης. Τώρα, με τον πόλεμο στην ήπειρο και την οικονομία της Γερμανίας να παραπαίει, ο Μερτς έχει ξαναγράψει το σενάριο: μεγάλες δαπάνες, γρήγορος επανεξοπλισμός και δηλώνοντας ότι το Βερολίνο - και η υπόλοιπη Ευρώπη - πρέπει να είναι έτοιμοι να σταθούν μόνα τους.

Eurokinissi

Τον Μερτς ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Γαλλίδα πολιτικός της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν. Η 57χρονη Λεπέν, σύμφωνα με το Politico, έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί, συμβάλλοντας στην πτώση της κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο. Ασκεί επίσης πίεση στον αντίπαλό της, Εμανουέλ Μακρόν, επιδιώκοντας να παρακινήσει τον Γάλλο πρόεδρο - του οποίου η δεύτερη θητεία έχει παρακωλυθεί λόγω της έλλειψης σταθερής πλειοψηφίας - να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Το περιοδικό την χαρακτηρίζει «πολεμικό άλογο».

Μαρίν Λεπέν / Φωτ.: Reuters

Και τέλος, την πεντάδα συμπληρώνει ο «προβοκάτορας» όπως τον αναφέρει το περιοδικό Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το περιοδικό διαμορφώνει την Ευρώπη από τα άκρα της, με μία πράξη επιθετικότητας τη φορά. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας επίθεσής του στην Ουκρανία, ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος έχει διευρύνει το πεδίο της μάχης — δοκιμάζοντας την άμυνα του ΝΑΤΟ με υβριδικές επιθέσεις, εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και παλιομοδίτικα μαχητικά αεροσκάφη.

Reuters

Η υπόλοιπη λίστα:

Νάιτζελ Φάρατζ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μαρκ Ρούτε

Τζόρτζια Μελόνι

Κιρ Στάρμερ

Μάνφρεντ Βέμπερ

Βίκτορ Όρμπαν

Αλεξάντερ Σταμπ

Βολοντίμιρ Ζελένσι

Γκάμπριελ Ζούκμαν

Κάγια Κάλλας

Τερέζα Ριμπέρα

Ντάνιελ Εκ

Εμανουέλ Μακρόν

Μάριο Ντράγκι

Αντρέι Μπάμπιτς

Αλέξους Γκρίνκιουιτς

Κάρολ Ναβρόκι

Χάιντι Ράιχινεκ

Άντρεα Όρσελ

Ρίμα Χασάν

Ρομπ Τζέτεν

Τζιάνι Ινφαντίνο

Μια Ελληνίδα στις 10 ανερχόμενες προσωπικότητες

Καθώς η Ευρώπη παλεύει με τον πόλεμο και τις πιέσεις από εχθρικές υπερδυνάμεις, θα ήταν εύκολο να παραβλέψουμε τα αργά αναπτυσσόμενα ρεύματα που αναδιαμορφώνουν την ήπειρο εκ των έσω. Φέτος, στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασής για την εξουσία στην Ευρώπη, το Politico εστιάζει σε προσωπικότητες που διαταράσσουν την καθιερωμένη τάξη και θέτουν τα θεμέλια του πολιτικού τοπίου του αύριο.

Ανάμεσα στη λίστα με τα 10 ανερχόμενα πρόσωπα στην Ευρώπη βρίσκεται και η Πόπη Παπανδρέου. Πρόκειται την εισαγγελέα στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα η οποία θεωρείται η κινητήριος δύναμη πίσω από την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.