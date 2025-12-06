«Καμπανάκι» για Τραμπ από Politico - Στηρίζει την ακροδεξιά για «να γίνει η Ευρώπη ξανά μεγάλη»

Πατριωτικά και αντι-μεταναστευτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη φαίνεται πως ενισχύονται από μια άτυπη αλλά συντονισμένη «σταυροφορία» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αξιοποιεί την επιρροή της αμερικανικής διπλωματίας για να κατευθύνει το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό προς τη δική του ιδεολογική γραμμή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση δυνάμεων που αντιτίθενται στη μετανάστευση, καταγγέλλουν τη «λογοκρισία» και υποστηρίζουν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός απειλείται από παρακμή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, που φέρει τον τίτλο «Ευρώπη τον νου σου, ο Τραμπ έρχεται για τις εκλογές σου», το ερώτημα είναι πλέον αν τα κεντρώα κόμματα της Ευρώπης έχουν τη βούληση και τη δύναμη να ανακόψουν αυτή την επιρροή.

Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ – Ένα «σχέδιο μάχης»

Η πρόσφατα δημοσιευμένη Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά με ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από μια πολιτική στροφή προς τα δεξιά. Το έγγραφο κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για:

αύξηση μεταναστευτικών ροών,

χαμηλά ποσοστά γεννήσεων,

και υποτιθέμενη διάβρωση δημοκρατικών ελευθεριών.

Η διατύπωση θυμίζει έντονα τη ρητορική της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς και τη λεγόμενη «θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης», μια θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι οι ελίτ επιδιώκουν την «αλλοίωση» του πληθυσμού.

«Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ευρωπαϊκή», τονίζεται στο έγγραφο, προειδοποιώντας ότι σε λίγες δεκαετίες ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ενδέχεται να αποκτήσουν πλειοψηφία μη Ευρωπαίων πολιτών — κάτι που, κατά την Ουάσιγκτον, θέτει υπό αμφισβήτηση τη μελλοντική τους στάση στη Συμμαχία.

Πίεση για «αλλαγή καθεστώτος» και στήριξη στην ακροδεξιά

Το έγγραφο προτείνει στην ουσία παρέμβαση στις ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για:

«καλλιέργεια αντίστασης» στα κράτη-μέλη,

ενίσχυση «πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων»,

αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου προς τα δεξιά.

Όπως σχολιάζει το Politico, το μήνυμα συνοψίζεται στο: «Υποστηρίξτε την ακροδεξιά για να κάνετε την Ευρώπη ξανά μεγάλη».

Ευρωπαϊκή αμηχανία – Κίνδυνος για Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς

Περίπου έναν χρόνο μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να αποφύγουν ανοιχτή σύγκρουση. Ωστόσο, το δόγμα αυτό αποτελεί άμεσο πολιτικό κίνδυνο για:

τον Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία,

τον Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία,

τον Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία.

Οι επερχόμενες τοπικές και εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις του 2026 ενδέχεται να αναδείξουν σε κυρίαρχες δυνάμεις:

το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ,

την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD),

και τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι -από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς μέχρι τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ- επιτίθενται συχνά στη στάση των Ευρωπαίων κεντρώων, ενώ ακόμη και ο Έλον Μασκ παρενέβη δημόσια υπέρ της AfD.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Καθώς η Ουάσιγκτον φαίνεται να υιοθετεί επισήμως μια στρατηγική που ευνοεί τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν τρόπο αντίδρασης χωρίς να προκαλέσουν ανοιχτή ρήξη με τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Politico, η πραγματική δοκιμασία βρίσκεται ενόψει. Αλλά αν αυτή η νέα στρατηγική εφαρμοστεί στην πράξη, οι ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών «δεν θα είναι αρκετές» για να αναχαιτίσουν μια ενδεχόμενη πολιτική αναδιάταξη σε ολόκληρη την ήπειρο.