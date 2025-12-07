Θερμή υποδοχή στο Κρεμλίνο της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι

Η επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα σηματοδοτεί ετοιμότητα για διάλογο σχετικά με την αρχιτεκτονική ασφάλειας, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.



«Αυτό δεν είναι μια φιλική αγκαλιά, αλλά ένα αρκετά σαφές σήμα: οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συζητήσουν την αρχιτεκτονική ασφάλειας αντί να επιβάλλουν ατελείωτες και χωρίς νόημα κυρώσεις (αν και οι νέοι περιορισμοί στο ρωσικό πετρέλαιο σημαίνουν τη συνέχιση της προηγούμενης πορείας)», έγραψε στη σελίδα του στο Max.

Επέκταση του ΝΑΤΟ και Ουκρανία



Όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του το πρακτορείο TASS ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, το αμερικανικό έγγραφο αναφέρεται στη Ρωσία όχι ως «απειλή», αλλά ως μια χώρα που συμμετέχει στον διάλογο για τη σταθερότητα. Ο Μεντβέντεφ επεσήμανε επίσης ότι η επικαιροποιημένη στρατηγική περιλαμβάνει μια διάταξη για την παύση της επέκτασης του ΝΑΤΟ και ότι η Ουκρανία δεν αναφέρεται σε αυτό το πλαίσιο.



«Η στρατηγική απρόσμενα απηχεί αυτά που λέμε εδώ και πάνω από έναν χρόνο: η ασφάλεια πρέπει να είναι κοινή και η κυριαρχία να γίνεται σεβαστή», τόνισε ο Μεντβέντεφ, υπενθυμίζοντας τη μακροχρόνια πρόταση της Ρωσίας για διαπραγματεύσεις. «Τώρα, έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για διάλογο», κατέληξε.



Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι αλλαγές που περιλαμβάνει η στρατηγική είναι «σε μεγάλο βαθμό συνεπείς» με τη ρωσική οπτική. «Το θεωρούμε θετικό βήμα», είπε στο πρακτορείο TASS, διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να μελετά το έγγραφο προτού προχωρήσει σε οριστικά συμπεράσματα.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι Βρυξέλλες προσπαθούν να διαπραγματευθούν με την κυβέρνηση Τραμπ ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, με αποτέλεσμα αρκετοί υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υπενθύμισε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει η βάση της διατλαντικής συνεργασίας, αλλά χαρακτήρισε «ακατάλληλη» την παρουσία στις στρατηγικές προτεραιότητες θεμάτων όπως η ελευθερία έκφρασης ή η οργάνωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών.



Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ απηύθυνε ένα άμεσο μήνυμα «στους Αμερικανούς φίλους»: «Η Ευρώπη είναι ο πιο κοντινός σας σύμμαχος, όχι το πρόβλημά σας», υπενθυμίζοντας ότι τα δύο στρατόπεδα αντιμετωπίζουν «κοινούς εχθρούς».



Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ ο οποίος υποστήριξε ότι το έγγραφο «τοποθετείται δεξιότερα της άκρας δεξιάς». Η παρατήρηση αυτή έρχεται την κρίσιμη στιγμή κατά την οποία η Ουάσιγκτον ενισχύει τις επαφές της με το AfD στη Γερμανία, κόμμα που έχει χαρακτηριστεί «ακροδεξιό» από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών.