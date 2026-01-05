«Ξέφυγε» ο Μεντβέντεφ και μιλά για «απαγωγή του νεοναζί Μερτς»

Δεν έχουν περάσει δύο 24ωρα από την αρπαγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ εξαπολύει αδιανόητες απειλές κατά του Γερμανού Καγκελάριου. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, φέρεται να πρότεινε την απαγωγή του «νεο-ναζί» Φρίντριχ Μερτς.



Σύμφωνα με πληροφορίες του TASS, ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως «η απαγωγή του νεοναζί Μερτς θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή σε αυτό το καρναβάλι γεγονότων». Και συμπλήρωσε μάλιστα: «Υπάρχουν ακόμη και λόγοι για να διωχθεί ποινικά στη Γερμανία, οπότε δεν θα ήταν καμία απώλεια, ειδικά δεδομένου ότι οι πολίτες υποφέρουν άσκοπα».

Παρόμοια απειλή φέρεται να εξαπέλυσε και κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράνομο ηγέτη, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές.