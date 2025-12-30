Μεντβέντεφ: Έξαλλος με Ζελένσκι για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν - «Ο μπάσταρ... θέλει πόλεμο»

Σφοδρά πυρά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ με αφορμή την πρόσφατη είδηση πως το σπίτι του Βαντιμίρ Πούτιν χτυπήθηκε από ουκρανικά πυρά.

Συγκεκριμένα, ο νυν Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισε «βρομερό μπ@σταρδο» τον πρόεδρο της Ουκρανίας προειδοποιώντας τον μάλιστα πως «θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

«Ο βρομερός μπάστ@ρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της "σύγκρουσης". Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Η επίθεση σε κατοικία του Πούτιν

Σημειώνεται ότι την επιχείρηση ενάντια στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία φέρεται πως πραγματοποίησαν ουκρανικές δυνάμεις, με το χτύπημα να αποκρούεται επιτυχώς από τη Μόσχα, όπως ανέφερε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα (29/12) ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Reuters από το πρακτορείο Interfax.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου 2025, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση χρησιμοποιώντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας στην κρατική κατοικία του Προέδρου», τόνισε ο Σεργκέϊ Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι όλα τα drones «καταστράφηκαν».

Το Νόβγκοροντ είναι πόλη της βορειοδυτικής Ρωσίας.

Διαψεύδει την επίθεση από μεριάς Ουκρανίας ο Ζελένσκι

Απαντώντας στις δηλώσεις Λαβρόφ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ψέμα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν.

Όπως αντέτεινε ο Ουκρανός πρόεδρος, η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές και χαρακτήρισε τον ρωσικό ισχυρισμό ως τρόπο υπονόμευσης της προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά τη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή (28/12).