Λευκός Οίκος: Δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία που χαρακτηρίστηκε «θετική» από τον Λευκό Οίκο. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε πως υπήρξε απόπειρα επίθεσης στη Ρωσική προεδρική κατοικία στο Νόβγκοροντ, ισχυρισμός που αρνούνται κατηγορηματικά στην Ουκρανία.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025

Σύμφωνα με τον βοηθό εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, η τηλεφωνική συνομιλία επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον Τραμπ και τους κορυφαίους συμβούλους του για τις συνομιλίες με την Ουκρανία.

Η επικοινωνία με τον Πούτιν ακολουθεί τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, μία ημέρα νωρίτερα, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις και να προωθηθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φιλοξενήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Mar-a-Lago το απόγευμα της Δευτέρας, σε μια συνάντηση που συμπίπτει με εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στρατιωτικές κινήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, οι οποίες φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες των ΗΠΑ για σταθεροποίηση των κυβερνήσεων στην περιοχή.