Ζελένσκι: Ελπίζω σε μία άμεση συνάντηση Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ότι ελπίζει σε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για να προχωρήσουν οι συνομιλίες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.



«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.



Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, πρόσθεσε.



«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας.