Ικανοποίηση από ΕΕ για τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Παραμένει το «αγκάθι» του εδαφικού

Σε θετικό κλίμα, αλλά χωρίς να βγει οριστικά «λευκός καπνός» για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής του flash.gr στις ΗΠΑ, Δημήτρης Σουλτογιάννης, οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για «μεγάλη» και «ουσιαστική» πρόοδο προς μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της εδαφικής διευθέτησης παραμένει «άλυτο», περιγράφοντάς το ως ένα από τα «ένα ή δύο πολύ ακανθώδη ζητήματα» που εξακολουθούν να μπλοκάρουν την τελική συμφωνία.

President Trump Delivers Remarks in a Bilateral Meeting with the President of Ukraine https://t.co/u8JSAMHCAq — The White House (@WhiteHouse) December 28, 2025

Την ίδια ώρα στην Ευρώπη υπάρχει ικανοποίηση για την πρόοδο στις συνομιλίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι ακολούθησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ηγέτες της ΕΕ.

Μάλιστα, με μήνυμά της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε για τις συνομιλίες μεταξύ Τραμπ - Ζελένσκι ότι: «Είχαμε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουμε τη σημερινή τους συνάντηση σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Υπήρξε καλή πρόοδος, την οποία χαιρετίσαμε. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουκρανία και τους εταίρους μας στις ΗΠΑ για να εδραιώσει αυτή την πρόοδο.

Κομβικής σημασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα».

Τραμπ: Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν πετύχαμε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Κυριακή ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» --αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι--, είπε ο ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο κ. Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι. «Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ.

Προγραμματίζεται νέα συνάντηση του κ. Τραμπ με τον κ. Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον Ιανουάριο, είπε από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Μακρόν: Έρχεται σύνοδος των συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο των κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές του Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο κ. Μακρόν στα γαλλικά και στα αγγλικά μέσω Twitter, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σημειώνουμε πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχουν κεντρικό ρόλο για την οικοδόμηση δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», συνέχισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, που είχε προσωπική, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον κ. Ζελένσκι.

Η αναγγελία καταγράφτηκε αφού ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Τραμπ συναντήθηκαν χθες στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, με τον τελευταίο να εμφανίζεται αισιόδοξος, αν και προτίμησε να παραμείνει αόριστος, για την προσεχή επίλυση της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως πρόκειται για «πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση», διαβεβαιώνοντας πάντως ότι σημειώθηκαν «πολλές πρόοδοι». «Δεν θα πω πότε, όμως νομίζω πως θα φτάσουμε εκεί», συνέχισε, σημειώνοντας ακόμη πως πρότεινε να πάει να μιλήσει στο ουκρανικό κοινοβούλιο για να προχωρήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φάνηκε επίσης ενθουσιώδης, μιλώντας για «μεγάλες προόδους», την «έγκριση» του «90%» του αμερικανικού σχεδίου 20 σημείων και επίσης την «έγκριση» κάποιων «εγγυήσεων ασφαλείας» για την Ουκρανία και «σχεδόν την έγκριση» ορισμένων άλλων. Αναφέρθηκε επίσης σε «σχέδιο για την ευημερία» της χώρας του σε «πορεία προς την οριστικοποίηση».