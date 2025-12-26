Ο Ζελένσκι έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την Παρασκευή ότι ελπίζει να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο με τον Αμερινακό πρόεδρο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είναι διατεθειμένος να φέρει αυτό το σχέδιο σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρά το γεγονός ότι ο Ζελένσκι τόνισε στο Axios ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου, το σχέδιο του Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί πολύ επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στην ανατολή της χώρας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ελπίζει ακόμα να βελτιώσει αυτούς τους όρους και δήλωσε ότι θα χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού αν δεν καταφέρουν να φτάσουν σε μια «ισχυρή» θέση σχετικά με τα εδάφη.